Dos camiones averiados y una reparación que no llega por los "impagos" del Ayuntamiento a la empresa concesionaria: PSOE y UGT denuncian la situación "insostenible" de la recogida de basura en Langreo

La recogida de basura sigue dando quebraderos de cabeza al gobierno local de Langreo. Sendas averías en los dos camiones de carga lateral del Ayuntamiento (que elevan mecánicamente los contenedores para volcar su carga) está provocando que haya que volver al método antiguo, con los operarios recogiendo manualmente las bolsas para depositarlas en vehículos de carga trasera para vaciar así, parcialmente, los contenedores.

Esta situación (que ya se vivió a principios de marzo) está provocando que el servicio se preste "de forma precaria", denunciaron PSOE y UGT, que aseguraron que uno de los problemas es que la empresa que debe arreglar los camiones no se hace cargo de su reparación por los "impagos" que el Consistorio tiene con ella. El problema era visible este domingo, con algunos contenedores a rebosar de bolsas de basura.

El gobierno local langreano aseguró el pasado viernes que "debido a problemas técnicos en los vehículos de carga lateral del servicio de recogida de residuos", el fin de semana sería necesario "realizar ajustes en la frecuencia habitual de recogida hasta que la situación quede completamente normalizada. Con el objetivo de minimizar al máximo las molestias a la ciudadanía, el área de Servicios Operativos reforzará el servicio con otros mecanismos en aquellos puntos donde sea necesario", señalaron los responsables municipales, que pidieron "disculpas" a los vecinos y agradecieron su "comprensión".

Este domingo se pronunciaron tanto la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento como el grupo municipal del PSOE. Los socialistas langreanos mostraron su "preocupación" por una situación que está "obligando al Ayuntamiento a improvisar fórmulas alternativas para mantener el servicio". "En la Comisión de Hacienda, el gobierno municipal trasladó que las reparaciones necesarias deben realizarse en la empresa oficial encargada del mantenimiento de estos vehículos, pero que dichas actuaciones no se están llevando a cabo por la existencia de facturas pendientes de pago".

PSOE

El portavoz socialista, Javier Castro, señaló que la situación es "insostenible" y que "no estamos hablando de una cuestión menor ni puntual, sino de un servicio básico . La implicación de los trabajadores municipales con unos servicios públicos de calidad merece una gestión política a la altura, y lo que estamos viendo es una preocupante falta de previsión y planificación".

UGT

UGT también denunció la "grave situación" y aseguró que es "la tercera vez en este mandato que el servicio de recogida se encuentra sin los camiones disponibles para hacer su trabajo", la anterior a principios de marzo. "Denunciamos la pasividad y dejadez del concejal de servicios operativos que, ante las advertencias tanto de trabajadores como de responsables de los servicios de limpieza y taller mecánico, y las continuas llamadas de atención desde nuestro sindicato, una vez más, vuelve a demostrar su incompetencia".

Noticias relacionadas

Expuso UGT que los camiones "permanecen averiados sin posibilidad de reparación por falta de piezas y sin poder mandarlo a la casa debido a la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la empresa concesionaria. El sindicato ve "inadmisible" que un servicio "esencial" quede "mermado por la falta de gestión, previsión y compromiso político. Se necesita un compromiso político a la altura de la plantilla municipal que, con su labor de recoger la basura a mano del suelo y de dentro de los contenedores, consiguen reducir el impacto de la ineptitud del concejal".