La Casa Notario Vigil encara su transformación definitiva diecisiete años después de su compra por el Ayuntamiento de Mieres

Diecisiete años después de que el Ayuntamiento de Mieres adquiriese la histórica Casa Notario Vigil para el fallido Museo de la Toná, el emblemático chalet diseñado por Teodoro Anasagasti encara por fin su transformación definitiva. El Consistorio ya trabaja en la adecuación interior del inmueble para convertirlo, a partir del próximo año, en un centro de innovación juvenil, un proyecto estratégico que supondrá una inversión final cercana a los 1,2 millones de euros.

La actuación ha entrado ya en una fase decisiva. La firma de arquitectura contratada para redactar el proyecto conoce desde hace semanas las directrices marcadas por el gobierno local y ha comenzado a diseñar los espacios que conformarán el futuro equipamiento juvenil. El objetivo municipal pasa por crear un complejo moderno, versátil y tecnológico orientado a la participación, la formación y el desarrollo creativo de la juventud mierense.

La futura intervención supondrá culminar un largo proceso de recuperación patrimonial iniciado en 2009, cuando el Ayuntamiento compró el inmueble por algo más de 180.000 euros. Aquella adquisición estaba vinculada inicialmente a la ampliación del Museo de la Toná, un proyecto que nunca llegó a materializarse tras la desaparición de las ayudas mineras. Posteriormente, el Consistorio destinó más de 300.000 euros a la rehabilitación estructural y exterior del edificio, muy deteriorado y con parte de la cubierta derruida.

Ahora es la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos la que impulsa el último paso con una aportación de 700.000 euros destinada a financiar la redacción del proyecto, la obra interior y el equipamiento del nuevo centro juvenil. La previsión es que las actuaciones puedan ejecutarse entre finales de este año y 2027.

Espacio moderno e innovador

“Siempre hacemos cosas para los mayores y para los niños, pero tenemos un poco coja a la juventud, y vamos a ponerle remedio”, señaló hace meses la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, durante la presentación del convenio firmado con el Ayuntamiento de Mieres. La responsable autonómica defendió entonces la necesidad de crear “un espacio moderno e innovador” donde los jóvenes “puedan desarrollar todo su potencial y participar activamente en la vida social y cultural del municipio”.

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, destacó por su parte la relevancia de un proyecto que permitirá “dotar de contenido un edificio histórico que pasará a ser un inmueble de futuro para la juventud del concejo”. El regidor recordó además el trabajo previo realizado desde el área de Juventud para detectar las necesidades e inquietudes de los jóvenes mierenses.

La Casa Notario Vigil, declarada Patrimonio Cultural de Asturias hace más de una década, es uno de los dos chalés construidos por Anasagasti en la calle Numa Guilhou entre 1922 y 1923. Su recuperación ha permitido salvar uno de los ejemplos más singulares de la arquitectura regionalista asturiana del siglo XX.

Con la adecuación interior ya en marcha, el histórico edificio encara ahora una nueva vida vinculada a la innovación, la creatividad y el talento juvenil.