Entre cromos, ropa usada y dibujos, Mieres descubre el valor de reutilizar compartiendo

El parque Aníbal Vázquez se convirtió este fin de semana en un animado punto de encuentro para vecinos de todas las edades gracias al mercadillo de segunda mano "Pequeños gestos, grandes logros", una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Mieres para fomentar la reutilización, la economía circular y el consumo responsable. Durante dos jornadas, decenas de personas recorrieron los 28 puestos instalados en el recinto, donde pudieron encontrarse desde ropa usada y complementos hasta juguetes, libros, dibujos y colecciones de cromos.

Hugo Fernández, junto a su abuela Mari Luz.

Entre los participantes estaba Hugo Fernández, de 12 años, que descubrió en esta experiencia su vena más emprendedora. "Me enteré de que se iba a organizar este mercado y decidí apuntarme. Tengo muchos tipos de cromos y además vendo dibujos hechos por mí", explicaba orgulloso mientras atendía a los numerosos visitantes que se acercaban a su puesto. Como él, otros jóvenes del concejo aprovecharon la cita para dar una segunda vida a objetos que ya no utilizaban y, al mismo tiempo, "ganar un pequeño dinero".

La ropa de segunda mano fue una de las grandes protagonistas del mercado. Muchos visitantes destacaban la posibilidad de encontrar prendas en buen estado a precios asequibles. "Se puede encontrar calidad, buen precio y además ayudas a tus vecinos", señalaba Carlos Suárez tras comprar una chaqueta deportiva azul "que no encuentro en las tiendas".

Muchas actividades

Además de las ventas, el mercadillo contó con numerosas actividades paralelas que llenaron de ambiente el parque de La Mayacina. Los más pequeños disfrutaron de talleres centrados en la reutilización de materiales y la creatividad. Uno de ellos permitió customizar prendas de vestir, transformando ropa usada en piezas únicas y originales. También hubo un taller para elaborar banderolas decorativas utilizando trozos de tela y palos de árbol.