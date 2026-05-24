Éxito del "Pozaricos Rock", con paella, música y malabares
La noche contó con rock en directo con las actuaciones de "Reditus", "Kinkis Gruñones" y "Trastienda RC"
M. Á. G.
Langreo
Éxito del "Pozaricos Rock", un nuevo festival celebrado en Barros el pasado fin de semana y que llega con la intención de convertirse en "una cita fija dentro del calendario cultural" del concejo. La celebración fue el sábado y hubo sesión vermú amenizada por "SR.MO" y una gran paella popular, que hizo que la carpa se quedara pequeña. Durante la tarde fue la actuación de "La Troupezón", con un divertido espectáculo de malabares. La noche contó con rock en directo con las actuaciones de "Reditus", "Kinkis Gruñones" y "Trastienda RC".
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