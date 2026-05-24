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Langreo ya se prepara para el gran eclipse de agosto

La Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio montará para seguir el evento un puesto de observación en el antiguo circuito de Cisvial

Participantes en la prueba. |

Participantes en la prueba. |

M. Á. G.

Langreo

La comarca del Nalón ya se prepara para el gran eclipse del próximo 12 de agosto. La Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio, presidida por Aníbal Vega, montará para seguir el evento un puesto de observación en el antiguo circuito de Cisvial, en la carretera de Santo Emiliano. "Hemos hecho un ensayo para ver dónde se colocará el telescopio y probar la emisión a través de internet", indicó Vega. También participaron en el ensayo Langreo Motor Club y la Asociación de Fotógrafos a Contraluz. Se espera contar también con el apoyo de la Sociedad de Festejos "San Pedro" de La Felguera.

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