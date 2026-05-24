Nueva concentración vecinal en La Felguera contra los malos olores: será este martes en el parque Dolores Fernández Duro
La cita está convocada para las 19.00 horas
El parque Dolores Fernández Duro de La Felguera acogerá este martes, a las 19.00 horas, una nueva movilización ciudadana en protesta por los malos olores en las calles del concejo. La protesta está convocada por la Plataforma contra los malos olores. Se trata de la cuarta concentración similar que los vecinos organizan en el parque felguerino, si bien también protagonizaron una protesta frente al Ayuntamiento de Langreo. La primera de las concentraciones organizadas en La Felguera, a finales del pasado mes de octubre, congregó a unas doscientas personas, que exigieron soluciones ante los "olores nauseabundos" que padecen.
El Ayuntamiento de Langreo encargó un informe a una empresa especializada. Los "olfateadores" contratados por el consistorio señalaron el pasado mes de octubre a una empresa ubicada en Valnalón de la que se sospechaba desde un principio como presunta causante del foco del hedor, según indicó el Ayuntamiento entonces. Los vecinos aseguran que las zonas en las que es más intenso el problema son las más próximas a Valnalón, como el barrio Urquijo o la calle Francisco Ferrer, ubicada en el área que actualmente se esta urbanizando en el marco de las obras del plan de vías de Langreo.
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