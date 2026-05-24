La planta de compostaje de Langreo se completará el próximo mes (seis años después de ser planificada) con el aula de interpretación

El proyecto de la planta de compostaje de Langreo, ubicada en el polígono de La Moral, se completará en un mes con el aula de interpretación. En junio culminará la construcción de las instalaciones, que se destinarán a promover y apoyar el uso del compost en el ámbito educativo y en el colectivo asociativo del municipio. Con este último equipamiento concluirá una iniciativa, la de la planta de compostaje de residuos vegetales, que fue presentada en 2020.

“El 90% del proyecto ya está ejecutado”, afirma el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases. La primera fase se centraba en las instalaciones destinadas al compostaje, para reciclar los residuos orgánicos a través del tratamiento biológico de los mismos que da lugar al compost o abono orgánico, y la segunda al aula de interpretación, que el gobierno local pretende poner en marcha el próximo curso con visitas de escolares. “En ese espacio podremos explicar el proceso”, señala el edil.

El Ayuntamiento convocó un primer concurso para adjudicar las obras del aula de interpretación, pero quedó desierto al no presentarse ninguna empresa. Poco después recurrió a un procedimiento negociado. La actuación fue adjudicada por 119.993 euros y tres meses de plazo de ejecución.

De la planta de compostaje, que costó 766.000 euros, con financiación procedente de los fondos de Transición Justa, ya sale compost desde hace seis meses. “Se recogen los residuos vegetales y de poda por parte de los servicios operativos del Ayuntamiento y se trasladan a las instalaciones”, explica el concejal de Urbanismo. El compost resultante se utiliza en los parques y jardines del concejo.

Queda por poner en marcha una segunda fase, en la que los vecinos se beneficiarán de la planta ubicada en La Moral. El Ayuntamiento langreano genera una media de 600 toneladas anuales en residuos verdes, lo cual supone un coste elevado. A esto se une el problema de logística que suponía el almacenamiento de estos restos hasta que eran recogidos y trasladados a la planta de Cogersa.

A estos residuos vegetales procedentes de las labores de mantenimiento de las zonas verdes y del arbolado en áreas de competencia municipal se unen los generados por los vecinos en la zona rural. Estima el Consistorio que la planta tratará anualmente unas 900 toneladas de biorresiduos vegetales, contando los procedentes de la actividad municipal, alrededor de 600, y de los ciudadanos, en torno a 300. Se generarán en torno a 270 toneladas anuales de compost.

El proceso para reciclar los residuos, desde que entran en la factoría hasta su transformación en abono, es de "entre cuatro y seis meses". El Ayuntamiento de Langreo calcula que ahorrará unos 30.000 euros anuales con la planta de compostaje. Esa cifra es la abonada en los últimos años por el Consistorio a Cogersa por la retirada y tratamiento de los residuos vegetales.

El camino seguido por este proyecto se inició hace seis años. En sus comienzos, desde el Consistorio se solicitaron subvenciones de los fondos de Transición Justa en varias ocasiones, que fueron denegadas, antes de que finalmente el proyecto contase con el presupuesto necesario para ponerlo en marcha.

El inicio de las obras

La construcción de la planta de compostaje comenzó en julio de 2023, poco después de las últimas elecciones municipales. Se incluyó la instalación del sistema de riego destinado a humedecer la materia vegetal que se va a tratar, la nave techada y las tolvas (depósitos). Entre la maquinaria destinada a la planta de compostaje figura una biotrituradora de remolque, un apero volteador, para "dar vuelta" al compost, una grúa forestal y una retrocargadora.

Con la obra civil concluida, recientemente se ha dado otro paso, con el inicio de la construcción del aula de interpretación. También se han adjudicado varios suministros, que incluyen un remolque industrial con equipo de alta presión y un cepillo recogedor junto con el suministro de los sistemas de seguridad y vigilancia.

Del contrato, formado por cuatro lotes, dos han quedado desiertos al no presentar oferta ninguna empresa. Son los del suministro de mobiliario y equipos informáticos y de cartelería. La inversión total destinada ascendía a 50.887 euros.