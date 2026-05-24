El PSOE quiere usar el IBI como herramienta social para bajar el precio del alquiler en Mieres: así es la propuesta presentada en el Ayuntamiento

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Mieres ha presentado una moción para modificar la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de fomentar el alquiler asequible en el concejo a través del programa autonómico “Alquilamoste”. La iniciativa plantea aplicar una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI a aquellos propietarios que destinen sus viviendas al alquiler con precios limitados, buscando así movilizar el parque de vivienda vacía y facilitar el acceso a una vivienda digna a jóvenes y familias vulnerables.

La propuesta socialista, registrada para su debate en el próximo Pleno municipal, se enmarca dentro de las políticas de vivienda impulsadas por el PSOE de Mieres y se apoya en el artículo 74.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que permite a los ayuntamientos establecer bonificaciones fiscales de este tipo. Actualmente, la normativa municipal de Mieres no contempla esta medida, por lo que la moción solicita iniciar los trámites necesarios para incorporar esta ventaja fiscal a la ordenanza vigente.

Seguridad de cobro

El principal instrumento para desarrollar esta iniciativa será el programa “Alquilamoste”, promovido por el Gobierno del Principado de Asturias, que ofrece garantías jurídicas y seguridad en el cobro a los propietarios que incorporen sus inmuebles al mercado del alquiler asequible. Además, establece precios limitados para los inquilinos, con el fin de contener el incremento de las rentas y ampliar la oferta disponible.

La moción contempla tres acuerdos concretos: iniciar la modificación de la ordenanza fiscal, fijar una bonificación de hasta el 95% en el IBI —o al menos del 50%, según determinen los servicios técnicos— y poner en marcha una campaña institucional de información dirigida a los propietarios del concejo para difundir este incentivo.

El portavoz socialista, Jorge Expósito, defendió que “la fiscalidad local no debe ser solo recaudatoria, sino una herramienta activa de política social”, mostrando además su confianza en que el resto de grupos municipales respalde una medida que contribuirá a rebajar los precios del alquiler y a favorecer la fijación de población en Mieres.