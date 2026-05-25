El Baloncesto Villa de Mieres recupera su sitio en el baloncesto nacional tras una década de reconstrucción y mucha perseverancia: "Sin la afición no hubiese sido posible"

El baloncesto mierense ha regresado a categoría nacional tras una década de espera. El BVM2012 Asturiana de Reparaciones logró este domingo el buscado ascenso a Tercera FEB (antigua EBA) al imponerse por 64-61 al Agencia Asturias Costa Norte. Fue el broche de oro a una Final Four que tuvo como sede el polideportivo Mieres Sur, que se llenó de público tanto en la jornada del sábado como en la del domingo. De esta forma, la sección masculina sigue los pasos de la femenina (Asturviesca BVM2012 ), que compite en Primera Nacional.

El Baloncesto Villa de Mieres retorna así a la competición nacional después de años marcados por la reconstrucción. El club tuvo que disolver en su momento su equipo senior debido a los problemas económicos, un golpe duro para una entidad histórica que había llegado a convertirse en referencia deportiva del concejo. Hace cinco temporadas comenzó una nueva etapa con la refundación del primer equipo y una apuesta decidida de la actual directiva, presidida por Juan Lana, por recuperar la ilusión perdida.

Aficionados, en la pista del polidepotivo Mieres Sur, celebrando el ascenso. / Foto cedida a LNE

El ascenso supone mucho más que un éxito deportivo. Representa la consolidación de un proyecto levantado prácticamente desde cero y devuelve a Mieres un espacio en el mapa nacional del baloncesto. “Ascender con el equipo de tu ciudad siempre es un orgullo”, reconocía emocionado el entrenador, Vicente Álvarez, tras la victoria. Para él, además, el éxito tiene un componente sentimental añadido. Ya había vivido un ascenso como jugador hace más de una década, entonces entrenado por su hermano, Arturo Álvarez, actualmente técnico del US Monastir tunecino, con el que acaba de proclamarse campeón de liga.

Un camino lleno de dificultades

El camino hasta Tercera FEB no fue sencillo. Vicente Álvarez admite que el equipo convivió durante toda la temporada con lesiones, bajas inesperadas y numerosos problemas de disponibilidad. “Hubo muchas dificultades a nivel contextual”, resumía el técnico, agradeciendo el esfuerzo de unos jugadores que mantuvieron la competitividad incluso en los momentos más delicados del curso. La final ante Agencia Asturias Costa Norte reflejó precisamente esa capacidad de resistencia. El BVM2012 fue a remolque durante muchos minutos y terminó imponiéndose desde la defensa y el acierto en los instantes decisivos.

Juan Lana, abrazado a la mascota. / Foto cedida a LNE

La imagen del Poli Sur lleno durante todo el fin de semana terminó de convertir el ascenso en una celebración colectiva. “Sin la afición no hubiese sido posible”, señalaba Vicente Álvarez, que también quiso destacar el respaldo recibido por parte de la directiva y de la dirección técnica del club, liderada por Guillermo Arenas.

Ahora el club afronta un nuevo desafío: garantizar la viabilidad del salto de categoría. “Nuestra intención es competir en Tercera FEB, aunque necesitaremos más apoyo institucional por parte de las instituciones, empezando por el Ayuntamiento”, apunta Juan Lana. El baloncesto mierense vuelve a mirar hacia arriba y lo hace, esta vez, con una base mucho más sólida.

Michu corta la red de la una de las canastas con la ayuda de Vicente. / Foto cedida a LNE

El ascenso también supone un impulso para toda la cantera del club, que durante años ha sostenido el proyecto desde las categorías inferiores. Muchos jóvenes jugadores pudieron celebrar desde la grada un éxito que alimenta nuevas aspiraciones deportivas y refuerza el sentimiento de pertenencia alrededor de uno de los símbolos deportivos más reconocibles del concejo.