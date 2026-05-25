El campus de Mieres ya luce los monolitos de la antigua Escuela Minas de Oviedo tras su polémico traslado desde la capital: "Es un orgullo asumir su custodia"

El campus de Mieres gradúa cada año a entre 40 y 50 alumnos. Todos ellos abandonan Barredo con sus respectivos títulos de ingeniería bajo el brazo, pero el complejo universitario ha ido acumulando también, a lo largo de sus casi veinticinco años de historia, otro tipo de reconocimientos de carácter simbólico y honorífico. La calle interna dedicada al rector Julio Rodríguez, impulsor del campus, la placa en memoria del exalcalde Aníbal Vázquez o el busto dedicado a Gonzalo Gutiérrez Quirós, director de la Escuela de Minas en 1965, forman ya parte de ese pequeño patrimonio conmemorativo. Ahora, el recinto universitario incorpora además dos reconocimientos heredados directamente de la histórica Escuela de Minas de Oviedo.

El monumento dedicado a Luis Adaro y Jerónimo Ibrán. / David Montañés

Se trata del monolito dedicado al profesor Fernando Pendás, docente durante más de cuarenta años, y de la escultura promovida por la Real Academia de Ingeniería en homenaje a Luis Adaro y Jerónimo Ibrán por su contribución al desarrollo industrial de Asturias. Ambas piezas, retiradas recientemente de los jardines del edificio ovetense de la calle Independencia, ya han sido reubicadas junto al acceso principal al edificio central del campus mierense. “Estamos orgullosos de asumir la custodia y mantenimiento de este legado que representa parte de la historia de una escuela con tanta tradición como la de Minas”, señalan desde el profesorado de Barredo.

La imagen dedicada a Gonzalo Gutiérrez Quirós. / David Montañés

El campus pretende integrar estos elementos dentro de un recorrido patrimonial universitario que permita "conservar viva la memoria histórica de los estudios mineros" mientras la actividad académica continúa consolidándose en Mieres.

La placa que recuerda al exalcalde Aníbal Vázquez. / David Montañés

Un marco de polémica

La llegada de los monumentos ha reabierto, aunque de forma limitada, la polémica sobre el traslado definitivo de los estudios de Minas desde Oviedo a Mieres, culminado hace dos cursos. La retirada de los elementos conmemorativos generó críticas entre antiguos alumnos y docentes ovetenses, algunos de los cuales denuncian un intento de “borrar el pasado” de la Escuela de Minas. El presidente del «think tank» Escuela de Minas 2050, Juan José del Campo, llegó a calificar el proceso como “un atropello” y cuestionó tanto el traslado académico como el vaciamiento patrimonial del histórico edificio.

La placa localizadora de la calle Julio Rodríguez. / David Montañés

Sin embargo, esa controversia apenas se percibe en Mieres. Profesores y estudiantes destacan que la integración de los estudios “se ha desarrollado con total normalidad” y valoran especialmente “la mejora de las instalaciones” que aporta el moderno campus de Barredo. A nivel de matrícula, la incorporación de Minas ha supuesto un aumento “poco significativo” del alumnado, aunque la Universidad defiende que la centralización de la docencia minera en Mieres aporta coherencia académica y fortalece el futuro del campus.