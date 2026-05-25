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Dieta estricta y muchas horas de gimnasio que tuvieron recompensa: un joven lenense triunfa en campeonato nacional de culturismo natural celebrado en Valencia

Sergio García subió al podio Sub 21 y confirmó su crecimiento dentro del panorama competitivo nacional

Sergio García, en plena competición.

Sergio García, en plena competición. / Foto cedida a LNE

David Montañés

Pola de Lena

El lenense Sergio García ya sabe lo que es subirse a un podio nacional y lo ha hecho con apenas 21 años. Lo ha conseguido después de meses de dieta estricta, miles de pasos diarios y muchas horas de gimnasio. El joven deportista firmó este fin de semana una destacada actuación en la Copa AECN de culturismo natural, celebrada en Lliria (Valencia), donde logró el tercer puesto en la categoría Bodybuilding Sub 21 y una meritoria quinta posición en Bodybuilding -65 kilos.

La cita reunió a algunos de los mejores especialistas nacionales del culturismo natural, una disciplina que apuesta por el desarrollo físico sin sustancias dopantes y donde cada detalle cuenta sobre la tarima. Allí apareció Sergio, representando a Lena y demostrando que detrás de cada pose había meses de sacrificio silencioso.

Equipo de trabajo

Porque llegar hasta Valencia no fue precisamente cuestión de improvisar. Su preparación arrancó en noviembre y supuso una transformación física importante: pasó de los 77 kilos iniciales a competir con 64,3 kilos. Todo ello siguiendo una planificación casi militar supervisada por el equipo Powerenix, formado por Borja Vidal y Daniela Rosete. Entrenamientos torso-pierna, entre 20.000 y 25.000 pasos diarios y una dieta de unas 1.750 calorías marcaron el día a día del joven atleta durante meses.

Sergio García, durante la competición.

Sergio García, durante la competición. / Cedida a LNE

Más allá de los resultados, la historia de Sergio García tiene mucho de cambio personal. Tras dejar atrás los deportes que practicaba en su infancia, encontró en el gimnasio una nueva motivación y una disciplina que acabó convirtiéndose en parte central de su vida. Y no solo desde el punto de vista competitivo. El lenense también se ha formado en el ámbito del fitness y la nutrición, acumulando titulaciones como EQF3 Fitness Instructor, EQF4 Personal Trainer y FEFF3 Nutricionista Deportivo.

Constancia y mucho trabajo

El culturismo natural vive además un momento de crecimiento, especialmente entre jóvenes deportistas que encuentran en esta modalidad una forma de competir basada en la constancia y el trabajo diario. Sergio García ya se ha hecho un hueco entre ellos y su actuación en la Copa AECN confirma que en Lena también hay músculo para pelear a nivel nacional.

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Ahora, tras la competición y después de meses pesando comida y contando calorías casi al milímetro, toca disfrutar un poco del resultado. Y seguramente también de alguna comida pendiente.

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