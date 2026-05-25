El escritor aragonés Ignacio Martínez de Pisón cierra el ciclo "Así suena la memoria democrática en Mieres", el concejo donde "inició su carrera literaria"

El ciclo cultural "Así suena la memoria democrática en Mieres" llega a su conclusión. Tras los encuentros anteriores con Aroa Moreno y Ángel de la Calle, esta iniciativa conjunta del Conservatorio de Mieres y la concejalía de Memoria Democrática se despide este jueves 28 a las 19.30 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura, con la presencia del reconocido escritor Ignacio Martínez de Pisón "en lo que será un regreso muy especial a los orígenes", destacó el gobierno local.

La cita de este jueves tendrá una "fuerte carga simbólica", señalaron las mismas fuentes para añadir que Martínez de Pisón, uno de los narradores más prestigiosos de la literatura contemporánea en español y Premio Nacional de Narrativa en 2015, "regresa a Mieres 40 años después de iniciar aquí su carrera literaria. Fue en 1984 cuando el autor aragonés se alzó con el Premio Casino de Mieres gracias a su obra 'La ternura del dragón'. Cuatro décadas después, el escritor vuelve al municipio para poner música a sus recuerdos y conversar sobre las canciones que han marcado tanto su trayectoria vital como sus libros".

El cartel anunciador del acto. / LNE

El acto estará estructurado como una entrevista-diálogo guiada por el escritor asturiano Alejandro Basteiro, "quien ya condujo con gran éxito la apertura de estos encuentros junto a Aroa Moreno y que vuelve para cerrar el círculo en esta última jornada. A lo largo de la charla se irá descubriendo la banda sonora personal que Martínez de Pisón ha seleccionado especialmente para la ocasión".

Esas piezas musicales cobrarán vida sobre el escenario gracias a una "gran movilización de la comunidad educativa del Conservatorio: casi un centenar de personas —entre alumnado, profesores, exalumnos y exalumnas y amigos y amigas del centro que colaboran habitualmente de forma desinteresada— se encargarán de interpretar en directo la música que define la memoria del escritor".

Noticias relacionadas

Con esta ambiciosa última propuesta, el ciclo se despide "consolidando su objetivo original: fusionar la música, la literatura y la memoria histórica en un espacio de reflexión que ha cosechado una excelente acogida por parte del público mierense", concluyó el gobierno local.