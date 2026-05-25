Las expropiaciones del barrio de El Puente, en Langreo, son "una limosna", denuncian los afectados: "Me dan 20.000 euros por una casa de tres plantas"

La calle José Álvarez Valdés, en el barrio de El Puente, ha sido durante años una de las zonas más degradadas de Langreo debido en buena medida a las obras del soterramiento ferroviario, que se prolongaron durante dos décadas dejando aislado al barrio. Ahora, una vez acabado el soterramiento, José Álvarez Valdés se convierte en “primera línea de playa”. Cuando el Principado concluya la urbanización de los terrenos liberados al soterrar las vías, los vecinos que durante años solo vieron polvo y escombro por sus ventanas se asomarán a un nuevo y moderno bulevar. La expresión de “primera línea de playa” es precisamente de uno de esos vecinos, Emilio González. Tiene una casa de tres plantas justo en el centro de lo que será ese bulevar. Es una de las viviendas incluidas en el plan de expropiaciones del Principado para desarrollar el proyecto urbanístico de la zona. “Lo que están haciendo no es una expropiación, es un robo, nos están ofreciendo una limosna que no cubre ni la sexta parta del valor de nuestras casas”, asegura. En su caso le han “ofrecido” 20.000 euros por esa casa. González pone otro ejemplo. Una casa de 500 metros cuadrados y garaje para dos vehículos ha sido valorada en 39.000 euros. “Cuando se hizo Langreo Centro también hubo expropiaciones y también me tocó, pero en aquel caso me pagaron hasta los árboles que tenía en el jardín”, explica este vecino.

Pleno extraordinario sobre el proyecto urbanístico del barrio de El Puente, en Langreo / D. O.

Pleno extraordinario

Los vecinos levan 57 días encerrados en el Ayuntamiento de Langreo mostrando su rechazo a las expropiaciones. En el mismo salón de Plenos en el que se han instalado con un colchón y una tienda de campaña se celebró este lunes una sesión extraordinaria sobre el convenio de urbanización del barrio de El Puente que deben rubricar Ayuntamiento y Principado. El consistorio ha suspendido la tramitación del proyecto ante la polémica vecinal y ha abierto un proceso de “diálogo activo”.

En ese pleno, forzado por los concejales no adscritos y los dos de Vox, se ofreció la otra cara de la moneda. Un conocido portal inmobiliario anuncia la venta de una parcela de 140 metros cuadrados en la zona con proyecto de construcción de una vivienda por un precio de 183.300 euros. Lo apuntó Daniel Martínez, concejal de Vox, que habló directamente de “pelotazo urbanístico”. También en El Puente se puede comprar una parcela edificable de 2.037 metros cuadrados por 1.300.000 euros. Estas cifras contrastan con lo que los vecinos aseguran les han ofrecido por la expropiación de sus viviendas. En la sesión de este lunes el concejal de urbanismo, José Antonio Cases, afirmó que las cantidades de las que se está hablando “son valoraciones mínimas mejorables” y que “no hay cifras concretas definitivas porque no puede haberlas hasta que se firme el convenio entre Ayuntamiento y Principado”.

Vecinos del barrio de El Puente en Langre, siguiendo el Pleno extraordnario sobre el proyecto urbanístico de la zona / D. O.

"Casa por por casa y perres o casa por perres"

“Casa por casa y perres, o casa por perres o perres por casa”. Así de simple resumió María Antonia García, portavoz del PP, “un proceso de expropiación justo”. Esa es otra crítica de los vecinos. No se les entrega una de esas 110 viviendas públicas de alquiler asequible que construirá el Principado, se les ofrecerá uno de esos alquileres con lo que “pasamos de ser propietarios a inquilinos”, denuncian los afectados.

La situación actual es que el convenio está suspendido pero se puede retomar cuando el equipo de gobierno (IU) lo considere. El equipo de gobierno quiere sacarlo adelante porque considera que se trata de una inversión muy importante para Langreo en la que el municipio no debe aportar nada ya que es un proyecto que desarrolla el Principado. Ese convenio entre administraciones debe ser aprobado por mayoría en el Pleno municipal pero IU no cuenta con los votos necesarios. Eso es lo que pretendían los no adscritos y Vox al forzar el pleno de este lunes, que se debatiese y se votase la aprobación el convenio. Solicitaron un Pleno extraordinario con ese único punto en el orden del día, el debate y la votación, pero el equipo de gobierno cambió la agenda. El orden del día del pleno es potestad del alcalde y Roberto García (IU), lo cambió. Ese movimiento no gustó nada a Vox y los no adscritos, que amenazan con acciones legales.

El estado de la cuestión

En resumen. El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, junto al alcalde y al concejal de urbanismo, presentó en octubre el proyecto de El Puente. Los vecinos rechazaron de plano las expropiaciones de sus viviendas y negocios, y menos a los precios que se han puesto sobre la mesa. Ante la negativa vecinal, el equipo de gobierno suspende la tramitación del convenio pese a estar convencidos de que debe salir adelante. Se abre un proceso de diálogo y participación que ha comenzado a medio gas y que según confirmó el alcalde en el Pleno se desarrollará a lo largo del mes de junio. Los vecinos llevan casi dos meses en el Ayuntamiento. El convenio está suspendido, los 3,6 millones de euros de los presupuestos regionales de 2026 para expropiaciones deben consignarse antes del 31 de diciembre. Los vecinos han recogido 8.000 firmas de apoyo y en mayo del año que viene hay elecciones