Gastrollar, el encuentro gastronómico, premiado Clúster de turismo sostenible de Aragón como "proyecto inspirador nacional"

Premio para el Encuentro de gastronomía rural de Montaña Central de Asturias (Gastrollar) organizado por la Asociación Montaña Central de Asturias, entidad conformada por los concejos de Lena, Mieres, Morcín, Riosa, Ribera de Arriba y Aller. El certamen, que el pasado mes de marzo celebró su quinta edición, ha resultado ganador en los Premios Edelweiss, que organiza el Clúster de turismo sostenible de Aragón, en la categoría "Proyecto Inspirador Nacional".

La alcaldesa de Lena y presidenta de la asociación, Gemma Álvarez, recogió el galardón en la gala celebrada en la localidad turolense de Linares de Mora, de la mano de Ana María Monclús Salamero, profesora titular y vicedecana de internacionalización y estudiantes de la Universidad de Zaragoza, y que también es miembro del jurado de los Premios.

El jurado valoró la "trayectoria del encuentro, su apuesta por la producción local, sus políticas de sostenibilidad y su contribución al desarrollo del territorio a través de la gastronomía como herramienta de turismo regenerativo. Asimismo cobró especial relevancia para la organización el desarrollo del concepto de 'la cocina de carbón' como valor patrimonial y cultural de la comarca y por extensión de todos los valles mineros del carbón", destacaron los responsables de Gastrollar.

Noticias relacionadas

Candidaturas

Los premios Edelweiss recibieron en 2026 más de 90 candidaturas, de las cuales solo 37 lograrron superar el primer corte del jurado para pasar a la final. El jurado encargado de esta elección contó con figuras como Natalia Bayona, directora ejecutiva de la UNWTO, y directivos de organizaciones como Segittur y Biosphere. La gala final tuvo lugar en la emblemática iglesia de la Inmaculada de Linares de Mora, en Teruel.