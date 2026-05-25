El grupo municipal de Vox en Aller propone habilitar un aparcamiento en el entorno del cementerio de Cabañaquinta

El grupo municipal de Vox en Aller llevará al próximo Pleno una moción para estudiar la habilitación de un aparcamiento en el entorno del cementerio de Cabañaquinta, ante los "problemas de estacionamiento y acceso" que se producen especialmente durante la celebración de entierros y actos funerarios.

La iniciativa, defendida por el portavoz de Vox Aller, Juan Antonio del Peño Llorente, plantea que el Ayuntamiento "analice la viabilidad de acondicionar una zona de aparcamiento en las inmediaciones del cementerio y, una vez determinado el emplazamiento más adecuado, proceda a ejecutar las actuaciones necesarias".

Los responsables de Vox señalaron que el cementerio de Cabañaquinta "presenta actualmente una importante carencia de plazas de aparcamiento en sus inmediaciones", una situación que "genera problemas de acceso y circulación durante momentos especialmente delicados para muchas familias".

Asimismo, la formación destacó que la zona de estacionamiento más cercana, situada en la plaza del Doctor Castañón, "resulta insuficiente y se encuentra ocupada frecuentemente por vehículos de residentes y usuarios con dificultades físicas".

Movilidad reducida

"Debemos tener en cuenta que muchas personas que acuden al cementerio son mayores, tienen movilidad reducida o necesitan acceder con facilidad al entorno, especialmente durante ceremonias y actos funerarios", expuso Del Peño.

Vox Aller considera que existen terrenos próximos susceptibles de ser acondicionados para habilitar una zona de aparcamiento "mejorando considerablemente la accesibilidad y garantizando un acceso digno al cementerio".

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"Se trata de una actuación razonable, útil y necesaria para los vecinos, que permitiría solucionar un problema que lleva años afectando a muchas familias del concejo", concluyó Juan Antonio del Peño.