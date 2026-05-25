Langreo acogió una concentración para celebrar el día de África, "uno de los continentes más dinámicos y culturalmente ricos del mundo"

El día de África se celebra oficialmente cada 25 de mayo para conmemorar la creación en 1963 de la Organización para la Unidad Africana, que tiene como objetivo la cooperación, unidad y solidaridad entre los países del continente. En la mañana de este lunes también se celebró en Langreo, con una concentración organizada frente al Ayuntamiento. Participaron ediles de la Corporación, colectivos vinculados a África y vecinos.

"El Día de África es un testimonio viviente de la fortaleza, diversidad y espíritu imparable de más de 1.400 millones de personas que llaman hogar a África", señalaron los organizadores, que expusieron que "es una invitación a celebrar uno de los continentes más dinámicos y culturalmente ricos del mundo".

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La actividad celebrada en Langreo. / LNE

La plaza Ramón y Cajal de Sotrondio, situada junto al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, ya acogió este viernes (con tres días de adelanto) la celebración del Día de África con actividades y talleres en los que tomaron parte 104 alumnos de los colegios El Parque (Blimea) y Rey Aurelio (Sotrondio), junto a residentes del geriátrico público de esta última localidad.