Langreo recurre a Cogersa para intentar aliviar la acumulación de basura en los contenedores tras estropearse dos camiones municipales de recogida

El Ayuntamiento de Langreo ha tenido que recurrir a Cogersa, el consorcio para la gestión de residuos de Asturias, para poder recoger la basura que desde hace días se acumula en los contenedores del concejo. Los dos camiones municipales de carga lateral (que elevan mecánicamente los contenedores para volcar su carga) se han estropeado y este lunes ha tenido que ser un camión de Cogersa quien se encargue de ir vaciando los contenedores. El concejal de Servicios Operativos, Pablo Álvarez, explicó que “a lo largo del día se irá recogiendo toda la basura y esperamos que hoy mismo se pueda normalizar la situación”. Lo primero será eso, vaciar los contenedores que están abarrotados de residuos, tanto que las bolsas se acumulan en las aceras en muchos puntos de La Felguera y Sama. A partir de ahí el vehículo de Cogersa “seguirá trabajando unos días en Langreo”, aseguró Álvarez.

Basura acumulada junto a los contenedores sin vaciar en Langreo / M.Á.G.

Retrasos en los pagos

Lo que no se atreven a aventurar en el Ayuntamiento es cuándo estarán arreglados los dos camiones propiedad de consistorio. Las averías deben ser reparadas en la casa oficial en la que en su día fueron comprados los camiones pero “por una cuestión administrativa”, el Ayuntamiento no está al corriente del pago con la empresa, reconocieron fuentes municipales “no es que haya impagos, no es que no se quiera pagar, es que ha habido un retraso por unas cuestiones administrativas”.

Mientras se solucionan esos problemas el Ayuntamiento ha recurrido a Cogersa para intentar paliar la acumulación de bolsas de basura en los contenedores. Además del vehículo del consorcio regional se están utilizando otros camiones municipales para encauzar la situación.

El problema comenzó a finales de la semana pasada. El gobierno local explicó el pasado viernes que "debido a problemas técnicos en los vehículos de carga lateral del servicio de recogida de residuos", el fin de semana sería necesario "realizar ajustes en la frecuencia habitual de recogida hasta que la situación quede completamente normalizada. Con el objetivo de minimizar al máximo las molestias a la ciudadanía, el área de Servicios Operativos reforzará el servicio con otros mecanismos en aquellos puntos donde sea necesario", señalaron los responsables municipales, que pidieron "disculpas" a los vecinos y agradecieron su "comprensión". Esos “problemas técnicos” no se han podido solucionar y el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a Cogersa ante la imposibilidad de recoger toda la basura que se acumula en las calles.

Pese a que el edil de Servicios Operativos mostraba su confianza en que las tareas de recogida concluyesen a lo largo de la jornada de este lunes, por la tarde seguían sin vaciar contenedores del casco urbano de los dos grandes distritos langreanos, La Felguera y Sama.