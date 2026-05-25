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San Martín, el mayor espectáculo del mundo: El Entrego acogerá un encuentro circense con compañías de Navarra, Barcelona, Cantabria y Colombia

La VIII Xuntanza Malabar incluirá talleres de técnicas circenses, pasacalles y espectáculos de calle, comida de convivencia, una olimpiada malabar, un espectáculo de fuego, percusión y danza

Raúl Fernández, Karla Ruiz y Cintia Ordóñez, tras la presentación del evento.

Raúl Fernández, Karla Ruiz y Cintia Ordóñez, tras la presentación del evento. / LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

Sotrondio

San Martín del Rey Aurelio celebra este sábado, 30 de mayo, la VIII Xuntanza Malabar con variedad de espectáculos y exhibiciones circenses durante todo el día, en El Entrego, en un evento organizado por el "Circo en La Luna" y su escuela de circo, con la colaboración del Ayuntamiento.

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El programa comenzará a las diez de la mañana e incluye talleres de técnicas circenses, pasacalles y espectáculos de calle matinales, en el parque de La Laguna, y el posterior vermú y comida de convivencia en el mismo lugar, con participación de compañías circenses de Navarra, Barcelona y Cantabria, así como de Colombia, que se suman a los organizadores.

Cintia Ordóñez, Raúl Fernández, Unai Quero y Karla Ruiz en la presentación.

Cintia Ordóñez, Raúl Fernández, Unai Quero y Karla Ruiz en la presentación. / LNE

Los actos seguirán por la tarde, con una gran olimpiada malabar, en el parque, y la gala de los alumnos de la escuela circense, en el teatro municipal Nuberu, para concluir nuevamente en el parque con un espectáculo de fuego, percusión y danza.

La presentación del evento tuvo lugar este lunes en el Ayuntamiento por parte de Raúl Fernández y Karla Ruiz, del "Circo en la Luna", que destacaron "la apuesta de esta edición para reunir en una misma celebración a compañías de reconocido prestigio de diferentes procedencias que van a ofrecer en conjunto un espectáculo muy sorprendente"

También resaltaron la "variedad de actuaciones que desde por la mañana hasta la noche se van a suceder en El Entrego, pensadas para todos los públicos, incluyendo la exhibición en el teatro por parte de los chicos y chicas del municipio que forman parte de la escuela de circo".

Escuela de circo

La escuela de circo del "Circo en la Luna" funciona como un centro de formación que imparte clases de acrobacias en trapecio, con aro y cintas, así como malabares, en la que participan una treintena de niños y niñas del concejo de diferentes edades. En ella se promueve "un aprendizaje en un entorno lúdico que aúna ejercicio físico, socialización y diversión a partes iguales".

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La concejala de Cultura, Cintia Ordóñez, animó a locales y visitantes "a disfrutar de una jornada que promete ser muy animada" y agradeció "el esfuerzo del 'Circo en Luna' para cerrar un programa muy completo que no va a dejar indiferente, con San Martín como protagonista del mundo circense".

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