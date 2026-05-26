Apartamentos para pasar la jubilación en el parque natural de Redes: Caso completa la compra de suelo para impulsar una residencia "de nueva generación"

Una residencia de nueva generación en la que pasar los últimos años de la jubilación, en un entorno como el del parque natural de Redes. Esta es la idea que maneja el Ayuntamiento de Caso, que ha completado la compra de terrenos para la construcción de una residencia "de nueva generación", con apartamentos tutelados, en la que los usuarios gocen de independencia al mismo tiempo que están cuidados.

Precisamente esta semana comenzaban las obras en Turón de los primeros pisos tutelados para mayores de las Cuencas. Un tipo de instalación a la que también aspira el concejo de Caso, que desde hace años reclama la construcción de un geriátrico público en el municipio, que permita a los mayores del concejo –y también de otras zonas– seguir residiendo en su municipio, en un entorno privilegiado. Para lograrlo, el Ayuntamiento casín ya ha adquirido todos los terrenos necesarios en el barrio del Barru.

Miguel Fernández, alcalde de Caso, señaló que "desde el principio apostamos por una residencia que no fuera enorme. No queremos 80 plazas, queremos tener un complejo con unas 38, 40 plazas. Entendemos que con esa dimensión sería suficiente". Los terrenos adquiridos por el Consistorio se encuentran "en pleno pueblo, en El Barru, en Campo de Caso". Fernández considera que es importante que "estén ubicados en el corazón de los pueblos, para que los residentes puedan seguir haciendo una vida lo más normal posible".

Ahora, el Consistorio se encuentra lidiando con la burocracia, arreglando el papeleo y haciendo las pertinentes modificaciones en el Plan General de Ordenación para "ceder con todas las garantías el suelo al Principado", explicaba el regidor casín.

ERA

La intención es que el Principado construya la residencia una vez estén cedidos todos los terrenos –la burocracia es larga en este tipo de asuntos–, para que sea el ente Establecimientos Residenciales Asturianos (ERA) quien gestione las instalaciones.

La propuesta realizada por el Ayuntamiento de Caso recoge que la residencia que se pueda hacer en la zona sea "con habitaciones o apartamentos individuales", para que "cada persona pueda hacer su vida", con espacios comunes. Los residentes contarían con el apoyo y la asistencia de "la gente que trabaje en ella", tanto desde el punto de vista sanitario como de la limpieza. Un tipo de complejo más moderno, y que permite a los usuarios una mayor autonomía. "De la pandemia hay que aprender, saber las cosas que se hicieron mal. Este es un proyecto importante", señaló el Alcalde, que concluyó: "Queremos que la gente esté como en su casa, pero con todo el apoyo".