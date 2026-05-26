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Apoyo asturiano a sindicalistas colombianos: CC OO presenta un programa de refugio temporal de activistas en situación de riesgo extremo en el país americano

Ocho sindicalistas colombianos explicaron los desafíos a los que se enfrentan los activistas en su país

Acto de CC OO con sindicalistas colombianos

Acto de CC OO con sindicalistas colombianos / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

La sede de Comisiones Obreras del Nalón, en La Felguera, acogió este martes la presentación de un programa de refugio temporal y acompañamiento integral a defensores de derechos humanos en situación de riesgo extremo en Colombia. Ocho sindicalistas colombianos explicaron los desafíos a los que se enfrentan los activistas en su país.

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