Apoyo asturiano a sindicalistas colombianos: CC OO presenta un programa de refugio temporal de activistas en situación de riesgo extremo en el país americano
Ocho sindicalistas colombianos explicaron los desafíos a los que se enfrentan los activistas en su país
La sede de Comisiones Obreras del Nalón, en La Felguera, acogió este martes la presentación de un programa de refugio temporal y acompañamiento integral a defensores de derechos humanos en situación de riesgo extremo en Colombia. Ocho sindicalistas colombianos explicaron los desafíos a los que se enfrentan los activistas en su país.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mieres ultima la apertura del 'pozo Fogón': adjudicada la obra para convertir la lampistetería de una emblemática mina en una cocina industrial para acoger eventos gastronómicos
- Las altas temperaturas primaverales activan la cuenta atrás del verano en Mieres, con 400 plazas de campamentos y nuevas actividades para jóvenes
- Condenado el Ayuntamiento de Mieres por cortar el agua a una familia: la jueza ve una 'falta de rigor notoria' del Consistorio
- Tres mujeres preservan en Urbiés (Mieres) una herencia atada al ciclo de la Luna: el queso más antiguo de Asturias que solo se vende un día al año y corre riesgo de desaparecer (por esta razón)
- La recogida de basura en Langreo: dos camiones averiados y una reparación que no llega por los 'impagos' del Ayuntamiento a la empresa que los arregla
- Más bocados de 'Bocamina': el evento gastronómico aspira a ampliar su oferta con la puesta en marcha de la cocina industrial del pozo Espinos, en Mieres
- Del '20 de abril' al 'Abuelo Vítor': 'Celtas Cortos' se suma a Víctor Manuel en un amplio (y variado) programa de San Xuan que llenará Mieres de fiesta
- Del mostrador a toda una vida de servicio: Mieres homenajea a una veintena de negocios que dotan de alma al comercio local