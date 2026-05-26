Arte urbano (y políglota): alumnos de la escuela de idiomas ofrecieron una visita guiada por los murales de La Felguera con explicaciones en inglés, francés y alemán
El centro destaca su "compromiso con el aprendizaje práctico de las lenguas fuera del entorno académico tradicional"
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Langreo organizó este martes la cuarta edición de su actividad cultural en la calle, la visita guiada por La Felguera, que este año se centró en el arte urbano. La visita se hizo utilizando el inglés, el francés y el alemán, las tres lenguas que se imparten en la escuela langreana.
"Tras la reciente incorporación de los nuevos murales de la fachada de la escuela al patrimonio del concejo, fruto de la colaboración con el IES Cuenca del Nalón, el centro da un paso más en su integración en el circuito cultural del municipio. Por eso la visita se centra en la rica ruta de murales que adorna las calles de la villa, poniendo en valor el patrimonio artístico y urbano de La Felguera", explicaron los responsables de la EOI.
La principal particularidad de esta iniciativa radica en el "protagonismo absoluto" de los estudiantes. "Son los alumnos de los diferentes idiomas quienes, por un día, cambian las aulas por la calle para convertirse en guías turísticos improvisados. Se encargan de explicar la historia, las técnicas y el significado de las diferentes obras urbanas a sus propios compañeros", expusieron las mismas fuentes.
Recorrido
La actividad se desarrolló de "forma políglota", ofreciendo los recorridos y explicaciones en alemán, francés e inglés, "consolidando así el compromiso de la escuela con el aprendizaje práctico de las lenguas fuera del entorno académico tradicional y fomentando la convivencia entre la comunidad educativa".
Con esta cuarta edición, la EOI de Langreo, señalaron sus responsables, "no solo refuerza las competencias comunicativas de su alumnado en situaciones reales, sino que vuelve a abrirse de par en par a la comarca, dinamizando el entorno cultural de Langreo y visibilizando el talento y la implicación de su comunidad educativa".
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