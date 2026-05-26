La futura planta de hidrógeno verde de Langreo ya tiene "clientes": Hunosa recibe el "interés" de industrias por usar esta fuente energética

El plan especial del Pozo Fondón, que reordena urbanísticamente los 22.325 metros cuadrados de la histórica instalación minera para permitir la instalación de una planta de generación de hidrógeno verde, ha sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Langreo. De este modo, "Hunosa avanza en los trámites para la puesta en marcha de una instalación que operará a partir de agua de mina, contribuirá a la movilidad sostenible del área central asturiana y situará a Langreo en el mapa del hidrógeno renovable español y europeo", destacaron responsables de la compañía estatal.

El pozo Fondón añadirá a los usos ya existentes (la red de calor con energía geotérmica y biomasa, la Brigada de Salvamento Minero y el Archivo Histórico de Hunosa), una planta de producción de hidrógeno renovable con la puesta en marcha del proyecto Mine-to-H 2 , desarrollado por la sociedad estatal en colaboración con Duro Felguera, Hyren, Alsa, la Universidad de Oviedo y el instituto polaco Glowny Instytut Gornictwa (GIG-PIB). La inversión prevista de la actuación asciende a 18 millones de euros, de los que la mitad, 9 millones, procederán de fondos europeos a través de las ayudas europeas RFCS (Research Fund for Coal And Steel).

El proyecto, con una duración de cuatro años y medio, también incluye la puesta en servicio de dos nuevos modelos de autobús interurbano de Alsa propulsados con hidrógeno verde mediante pila de combustible y combustión directa respectivamente, "contribuyendo a descarbonizar el transporte por carretera". "Del mismo modo, la planta podrá dar servicio a diversas empresas industriales asturianas, consumidoras actualmente de hidrógeno gris, permitiendo descarbonizar su suministro y reducir la huella de carbono de sus procesos. Hunosa ya ha recibido las primeras consultas y contactos de empresas interesadas", indicó la hullera.

Instalaciones del pozo Fondón. / L. M. D.

Los responsables de Hunosa indicaron que la participación de la UE "supedita el proyecto a unos plazos muy concretos por lo que el avance administrativo en tiempo y forma de la actuación, imprescindible para la ejecución de las obras y la posterior puesta en marcha de la planta, prevista para el segundo semestre de 2027, es fundamental para mantener la financiación de un proyecto estratégico para las comarcas mineras y la transición energética"

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ya autorizó a la compañía al uso del agua de mina para la producción de hidrógeno y el Boletín Oficial del Principado de Asturias publicó en septiembre del año pasado el Informe Ambiental Estratégico del plan urbanístico, "considerando ambientalmente viable su aprobación, paso preceptivo para que el Pleno de Langreo ratificara el plan".

La futura planta, de 2,5 MW y escalable hasta 5 MW, "se fundamenta en la economía circular" y permitirá, entre otras cosas, destacó Hunosa, "la producción de hidrógeno mediante electrólisis e integrar la recuperación del calor de dicho proceso en la pionera red de geotermia y biomasa denominada District Heating Pozo Fondón, recientemente premiada por la Agencia Internacional de la Energía por su carácter innovador en los premios 'Global District Energy Climate Adward'".

El hidrógeno generado en el pozo Fondón se producirá con el agua que vierte la antigua bocamina Nalona y con energía eléctrica renovable generada parcialmente por una planta fotovoltaica que se instalará en los terrenos de un pozo minero clausurado de Hunosa.

Inversión en Langreo

Hunosa destacó que la actuación consolidará al pozo Fondón "como paradigma de la transición ecológica: una antigua explotación de combustible fósil, el carbón, se convertirá en un referente de las energías renovables con esta planta de hidrógeno verde y la red de calor albergando asimismo la centenaria Brigada Central de Salvamento Minero y el Archivo Histórico de Hunosa".

En estos últimos cinco años, Hunosa, indicaron las mismas fuentes "ha invertido casi 5,5 millones de euros en las tres fases desarrolladas de la red de calor con geotermia y biomasa y más de 1,2 millones de euros en la rehabilitación de la sede del Archivo Histórico". Fuera del ámbito del Fondón, prosiguieron, "en los cercanos terrenos de Modesta, Hunosa ejecuta ahora la rehabilitación de edificios históricos protegidos cuyo desarrollo está vinculado al área empresarial de Modesta, con un presupuesto de 290.000 euros, y acometió recientemente la rehabilitación del antiguo economato de Ciaño, inversión que alcanzó los 350.000 euros".

Todas estas inversiones suman "casi 7,5 millones de euros, sin contar otras actuaciones de menor cuantía en el mismo concejo de Langreo, a los que habrá que sumar los 18 millones de euros de presupuesto de la futura planta de hidrógeno renovable del Fondón", concluyeron.