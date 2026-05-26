El gobierno local de Langreo espera que El Puente "deje de ser un foco de conflicto" y se convierta en una "oportunidad de regeneración urbana"

El equipo de gobierno de IU en Langreo cree que el pleno extraordinario sobre el proyecto urbanístico del barrio de El Puente, que se celebró el lunes forzado por Vox y los cuatro concejales no adscritos, es el inicio de “un proceso de diálogo y búsqueda de alternativas”. Para el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, más allá de la confrontación política, el debate en el Pleno ha servido para clarificar que “el camino no puede ser el inmovilismo ni el enfrentamiento, sino el diálogo, la información y la búsqueda de alternativas de forma responsable”.

Pleno extraordinario sobre el barrio de El Puente, en Langreo / D. O.

Proyecto paralizado

IU insiste en que su intención es priorizar la participación ciudadana pero para ello necesita tiempo porque “una intervención de esta complejidad requiere un análisis exhaustivo que contemple la viabilidad jurídica, la financiación y las distintas necesidades de regeneración urbana”. El Ayuntamiento está ultimando el calendario de trabajo con esas cinco mesas de diálogo ya anunciadas y una campaña informativa específica. “Este Gobierno ha hecho algo que no hacen muchos ayuntamientos: parar una actuación urbanística de veinte millones de euros para escuchar a los vecinos, explicar los datos, estudiar alternativas y ver cómo puede adaptarse el proyecto. Eso no es debilidad; es una forma responsable de gobernar”, subrayó Cases, que recordó que “en urbanismo no se sacan soluciones de la chistera, hay que encajar derechos, viabilidad jurídica, financiación, regeneración urbana, vivienda asequible y sensibilidades distintas entre los propios afectados”.

Desde el Gobierno local insisten en que no se tomará ninguna decisión definitiva hasta que se hayan debatido todas las alternativas y los vecinos puedan opinar con conocimiento de causa. En los próximos días, el Ayuntamiento hará públicos los detalles sobre cómo se estructurarán estas mesas de trabajo, con el objetivo de ordenar el debate público y facilitar que la toma de decisiones sea transparente. “El objetivo es que El Puente deje de ser un foco de conflicto y se convierta en una oportunidad de regeneración urbana construida con participación, información y acuerdo”, concluyen desde el equipo de gobierno, reafirmando que el proceso solo llegará a buen puerto mediante un “diálogo honesto y voluntad de acuerdo por todas las partes”.