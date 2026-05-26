Los jóvenes emprendedores del Caudal salen a la calle: Mieres acogió un mercado de cooperativas escolares con un centenar de alumnos participantes

Las Cuencas mineras no son solo lo que queda de la minería y de la industria pesada. Son también territorio de emprendimiento, con la ciudad tecnológica de Valnalón de La Felguera como epicentro. Una de las actividades anuales de Valnalón es su Mercado de Cooperativas y Asociaciones Educativas, que este martes se celebró en Mieres. Un total de 101 estudiantes de cuatro centros educativos del concejo montaron sus puestos de venta en el entorno de la plaza de abastos de la capital del Caudal. A la venta, los productos que han elaborado a lo largo del curso en cinco cooperativas.

Entre los clientes que se acercaron a comprar algo estaban el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y la gerente de Valnalón, Marta Pérez. En este encuentro del Caudal han participado el Colegio Villapendi y el Centro de Educación Especial de Santullano, ambos de Mieres, además del Colegio Sagrada Familia El Pilar de Lena y el CAI Cardeo de Mieres, trabajando bajo los proyectos de "Emprender en mi Escuela" y "Una Empresa en mi Centro".

Mercado de cooperativas escolares de Mieres / LNE

El éxito de esta jornada forma parte de una iniciativa regional mucho más amplia que recorre Asturias durante el mes de mayo, sumando un total de siete mercados en diferentes puntos de la geografía regional. Este programa de fomento de cultura emprendedora del Gobierno del Principado de Asturias, coordinado por Valnalón y fruto de la colaboración entre las Consejerías de Ciencia, Industria y Empleo y de Educación, cuenta este curso con una participación global de 2.265 alumnos, 186 profesores y 110 cooperativas y asociaciones de 73 centros educativos. La relevancia de estas acciones, que buscan integrar la orientación y la práctica emprendedora en las aulas, ha sido reconocida por la Unión Europea, que las ha incluido como uno de los doce ejemplos de buenas prácticas en el continente dentro del informe “Best”.

Participantes en el mercado de cooperativas escolares de Mieres / LNE

Tras la actividad en Mieres, el programa continuará este miércoles, 27 de mayo, en El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. En esta ocasión, la cita tendrá lugar en el parque junto al mercado semanal, entre las 9.30 y las 13.30 horas, y contará con la participación de 170 estudiantes de ocho centros educativos que han constituido nueve cooperativas con el apoyo de 13 docentes. Los centros que participan en este mercado son el Colegio Sagrada Familia, el Colegio Nuestra Señora del Rosario, el Colegio La Salle, el CAI Rey Aurelio, la Residencia Rey Aurelio, el CAI Riaño, el CAI Pando y el CEE Juan Luis Iglesias Prada.