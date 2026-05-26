Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Mejora del suelo y nuevos elementos de juego: Lena acometerá la remodelación integral del parque infantil de la Pola con una inversión de 100.000 euros

"El objetivo principal es reparar y renovar aquellas instalaciones que presentan un mayor deterioro, garantizando así espacios seguros para los más pequeños", expuso el gobierno local,

Parque infantil de Pola de Lena.

Parque infantil de Pola de Lena.

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

El Ayuntamiento de Lena invertirá 100.000 euros en la remodelación integral del parque infantil de la Pola, ubicado en el centro urbano. Esta actuación se enmarca dentro del plan de mejora de las áreas de juego infantiles del concejo, "una iniciativa que arrancó el año pasado con la sustitución de los elementos de juego en el colegio Vital Aza", señaló el gobierno local.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

La obra, que incluirá la instalación de nuevos elementos, así como la mejora del suelo de seguridad y el cierre perimetral, comenzará en los próximos meses, según adelantaron este martes los responsables del equipo de gobierno a los niños que forman parte del consejo de Infancia y Adolescencia de Lena.

Durante el verano pasado, el Ayuntamiento renovó de manera integral el parque de la localidad de Villallana, donde se llevaron a cabo trabajos de mejora, restauración y sustitución tanto de los juegos infantiles como de los aparatos de gimnasia biosaludable. Dicha actuación contó con una inversión cercana a los 11.200 euros.

Otras obras

El área de Obras, dirigida por Roberto Campomanes, inició en Casorvia y continuó en Villallana este plan de mejora y revitalización de los parques infantiles en todo el concejo. "El objetivo principal es reparar y renovar aquellas instalaciones que presentan un mayor deterioro, garantizando así espacios seguros para los más pequeños", expuso el gobierno local, que destacó que "en esta primera fase, se priorizó también la intervención en los parques de Carabanzo y Campomanes (situado junto al ambulatorio). Estas ubicaciones fueron seleccionadas de forma preferente al ser las que mostraban un peor estado de conservación".

Las obras se adaptan a "las necesidades específicas de cada espacio tras un estudio previo que ha servido para identificar las deficiencias de cada instalación. De este modo, las actuaciones incluirán desde labores de limpieza profunda y pintura hasta la sustitución completa de los elementos deteriorados. En total, el plan contempla la intervención en los 15 parques con los que cuenta el concejo", expusieron los responsables municipales.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento también renovará el pavimento del patio del colegio rural de Campomanes. Y la administración local reclamará, "de nuevo, la construcción de la cubierta de dicho espacio para que los estudiantes puedan realizar actividades con independencia del clima".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mieres ultima la apertura del 'pozo Fogón': adjudicada la obra para convertir la lampistetería de una emblemática mina en una cocina industrial para acoger eventos gastronómicos
  2. Las altas temperaturas primaverales activan la cuenta atrás del verano en Mieres, con 400 plazas de campamentos y nuevas actividades para jóvenes
  3. Condenado el Ayuntamiento de Mieres por cortar el agua a una familia: la jueza ve una 'falta de rigor notoria' del Consistorio
  4. Tres mujeres preservan en Urbiés (Mieres) una herencia atada al ciclo de la Luna: el queso más antiguo de Asturias que solo se vende un día al año y corre riesgo de desaparecer (por esta razón)
  5. La recogida de basura en Langreo: dos camiones averiados y una reparación que no llega por los 'impagos' del Ayuntamiento a la empresa que los arregla
  6. Más bocados de 'Bocamina': el evento gastronómico aspira a ampliar su oferta con la puesta en marcha de la cocina industrial del pozo Espinos, en Mieres
  7. Del '20 de abril' al 'Abuelo Vítor': 'Celtas Cortos' se suma a Víctor Manuel en un amplio (y variado) programa de San Xuan que llenará Mieres de fiesta
  8. Del mostrador a toda una vida de servicio: Mieres homenajea a una veintena de negocios que dotan de alma al comercio local

Polio entra en la carrera de los grandes puertos: Mieres quiere consolidar la cima como referencia del cicloturismo asturiano

Polio entra en la carrera de los grandes puertos: Mieres quiere consolidar la cima como referencia del cicloturismo asturiano

Mejora del suelo y nuevos elementos de juego: Lena acometerá la remodelación integral del parque infantil de la Pola con una inversión de 100.000 euros

Mejora del suelo y nuevos elementos de juego: Lena acometerá la remodelación integral del parque infantil de la Pola con una inversión de 100.000 euros

Los jóvenes emprendedores del Caudal salen a la calle: Mieres acogió un mercado de cooperativas escolares con un centenar de alumnos participantes

Los jóvenes emprendedores del Caudal salen a la calle: Mieres acogió un mercado de cooperativas escolares con un centenar de alumnos participantes

San Martín se suma al Día de la Esclerosis Múltiple: el concejo dona camisetas firmadas del Oviedo y del Sporting y originales de Alfonso Zapico a la asociación de afectados

San Martín se suma al Día de la Esclerosis Múltiple: el concejo dona camisetas firmadas del Oviedo y del Sporting y originales de Alfonso Zapico a la asociación de afectados

El gobierno local de Langreo espera que El Puente "deje de ser un foco de conflicto" y se convierta en una "oportunidad de regeneración urbana"

El gobierno local de Langreo espera que El Puente "deje de ser un foco de conflicto" y se convierta en una "oportunidad de regeneración urbana"

Apoyo asturiano a sindicalistas colombianos: CC OO presenta un programa de refugio temporal de activistas en situación de riesgo extremo en el país americano

Apoyo asturiano a sindicalistas colombianos: CC OO presenta un programa de refugio temporal de activistas en situación de riesgo extremo en el país americano

Tuiza revive una tradición solidaria del alto Huerna (65 años después): Vetusta conmemorará la primera cabalgata montañera de los Reyes Magos

Tuiza revive una tradición solidaria del alto Huerna (65 años después): Vetusta conmemorará la primera cabalgata montañera de los Reyes Magos

La futura planta de hidrógeno verde de Langreo ya tiene "clientes": Hunosa recibe el "interés" de industrias por usar esta fuente energética

Tracking Pixel Contents