Mejora del suelo y nuevos elementos de juego: Lena acometerá la remodelación integral del parque infantil de la Pola con una inversión de 100.000 euros

El Ayuntamiento de Lena invertirá 100.000 euros en la remodelación integral del parque infantil de la Pola, ubicado en el centro urbano. Esta actuación se enmarca dentro del plan de mejora de las áreas de juego infantiles del concejo, "una iniciativa que arrancó el año pasado con la sustitución de los elementos de juego en el colegio Vital Aza", señaló el gobierno local.

La obra, que incluirá la instalación de nuevos elementos, así como la mejora del suelo de seguridad y el cierre perimetral, comenzará en los próximos meses, según adelantaron este martes los responsables del equipo de gobierno a los niños que forman parte del consejo de Infancia y Adolescencia de Lena.

Durante el verano pasado, el Ayuntamiento renovó de manera integral el parque de la localidad de Villallana, donde se llevaron a cabo trabajos de mejora, restauración y sustitución tanto de los juegos infantiles como de los aparatos de gimnasia biosaludable. Dicha actuación contó con una inversión cercana a los 11.200 euros.

Otras obras

El área de Obras, dirigida por Roberto Campomanes, inició en Casorvia y continuó en Villallana este plan de mejora y revitalización de los parques infantiles en todo el concejo. "El objetivo principal es reparar y renovar aquellas instalaciones que presentan un mayor deterioro, garantizando así espacios seguros para los más pequeños", expuso el gobierno local, que destacó que "en esta primera fase, se priorizó también la intervención en los parques de Carabanzo y Campomanes (situado junto al ambulatorio). Estas ubicaciones fueron seleccionadas de forma preferente al ser las que mostraban un peor estado de conservación".

Las obras se adaptan a "las necesidades específicas de cada espacio tras un estudio previo que ha servido para identificar las deficiencias de cada instalación. De este modo, las actuaciones incluirán desde labores de limpieza profunda y pintura hasta la sustitución completa de los elementos deteriorados. En total, el plan contempla la intervención en los 15 parques con los que cuenta el concejo", expusieron los responsables municipales.

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El Ayuntamiento también renovará el pavimento del patio del colegio rural de Campomanes. Y la administración local reclamará, "de nuevo, la construcción de la cubierta de dicho espacio para que los estudiantes puedan realizar actividades con independencia del clima".