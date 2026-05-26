La plataforma contra los malos olores reclama "el traslado o el cierre cautelar" de la empresa acusada de generar el hedor en La Felguera: "Estamos hartos"

Los vecinos de La Felguera están “hartos” de los malos olores. Lo demostraron de nuevo este martes con una concentración de un centenar de personas en el parque Dolores F. Duro en la que pidieron “el traslado o el cierre cautelar” de la empresa que supuestamente genera las molestias. “Somos el hazmerreír de Asturias”, denunció Alfredo Turrado, portavoz de la Plataforma contra los malos olores de La Felguera que explicó que están estudiando los expedientes que les ha facilitado el Ayuntamiento sobre la actividad de la empresa de Valnalón a la que tanto los vecinos como el consistorio apuntan como origen del problema. Además, apuntó Turrado, están a la espera de conocer la documentación que la compañía ha presentado al consistorio “donde dicen que cumplir lo que les pide el Ayuntamiento les supone un gasto de un millón de euros y que además no les da tiempo a poner en marcha esas medidas en el plazo que les marca”. En opinión de la plataforma “lo que buscan es dilatar el proceso administrativo para que nos cansemos pero no nos vamos a cansar”. Turrado pidió a los vecinos que presenten quejas por los malos olores en el Ayuntamiento “porque si tenemos muchas quejas podemos acudir a los tribunales, y hay jurisprudencia tanto del Supremo como de Europa que nos da la razón, para pedir el cierre de la empresa”.

La Felguera, Langreo. Concentración vecinal contra los malos olores / Fernando Rodríguez / LNE

Sí reconoció Turrado que “parece que la empresa está queriendo hacer algo, pero son demasiado precavidos”. Los vecinos lo son menos y amenazan con acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente “porque además de los malos olores no sabemos qué están emitiendo a la atmósfera por lo que estamos ante un problema de salud pública”.

“Estamos hartos de aguantar esos olores”, clamó Tinín Menéndez, que pidió a todos los felguerinos que se unan a las protestas. Lo mismo explicó José Luis Iglesias Luelmo, que aseguró que el olor “no se puede aguantar”. “Estuvimos en el Ayuntamiento 50.000 veces y no hemos conseguido nada por eso pedimos a todos los vecinos que colaboren para ver si entre todos conseguimos una solución”. Luelmo recalcó que “no estamos contra una fábrica ni contra los obreros, lo que queremos es que la pongan en otro sitio”.

Olfateadores

El problema de los malos olores de La Felguera se remonta a hace casi tres años y los vecinos temen que con las altas temperaturas y la llegada del calor aumente esa sensación. Tras las reiteradas quejas de los vecinos, el Ayuntamiento de Langreo contrató a unos "olfateadores". En el informe se señalaba que el origen del hedor podría estar en una empresa situada en el entorno de Valnalón. En ese momento el consistorio envió dos resoluciones a la empresa reclamando medidas correctoras. Esos son los expedientes a los que ahora ha tenido acceso la plataforma, "después de haberlos solicitado hace mucho tiempo".

Medidas correctoras

En el primero de los escritos remitidos por el Consistorio se da cuenta del inicio del "procedimiento para la restauración/adopción de medidas correctoras" que deben ser asumidos por la empresa para su "adecuación a la licencia de actividad concedida" en 2019. La notificación concede a la empresa un plazo de audiencia de diez días para que "alegue y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes". También se le requiere que, en un plazo de dos meses "proceda a la adopción de las medidas indicadas por el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Langreo". Ese es el plazo que según Turrado la empresa califica de insuficiente.

En esa extensa batería de medidas correctoras, se instaba a la compañía a realizar un diagnóstico inicial, con el "objetivo identificar las fuentes de emisión de olor y su intensidad", al tiempo que se pone de manifiesto que el entorno es una "zona con población cercana susceptible a molestias por olores". Las actuaciones técnicas solicitadas se dividen por campos. En la zona de recepción y almacenamiento se pide una "recepción en zona cubierta y ventilada controladamente", "limitar el tiempo de almacenamiento del plástico sucio", "implantar ventilación forzada hacia un sistema de tratamiento de aire (biofiltro o carbón activo)" y "pavimentar y drenar adecuadamente el área para evitar lixiviados" ( líquidos residuales).

En lo referente al lavado y secado, se demanda "cubrir los tanques de lavado y extraer los gases hacia un biofiltro o lavador químico; sustituir o minimizar el uso de detergentes y aditivos con alto potencial odorífero; implementar un circuito cerrado de agua, con depuración y recirculación; controlar la temperatura del agua y del aire de secado para evitar degradaciones; y limpieza frecuente de filtros, tanques y separadores de sólidos".

Los vecinos exigen menos tibieza al Ayuntamiento y avanzan que de no solucionarse el problema buscarán ellos mismos las medidas judiciales oportunas que den solución a una situación que se alarga en el tiempo.