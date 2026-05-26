Polio entra en la carrera de los grandes puertos: Mieres quiere consolidar la cima como referencia del cicloturismo asturiano

Incorporarse a una lista en la que aparecen el Angliru, Pajares, Coto Bello o La Cubilla no es tarea sencilla. Pero Mieres aspira a que uno de sus puertos pase a formar parte de la selecta categoría de referentes nacionales deportivos. La cima elegida es Polio y el Ayuntamiento sostiene que tiene argumentos de peso para sostener la aspiración.

El pasado fin de semana, Polio se convirtió en protagonista de una de las etapas de la Vuelta a la Montaña Central de Asturias junior. Fue la primera vez que la subida acogía una meta ciclista y el estreno sirvió para reforzar la apuesta municipal por consolidar la subida como un referente para el ciclismo y el cicloturismo.

La estrategia está impulsada por las concejalías de Turismo y Deportes, que consideran que la dureza del puerto, su ubicación y sus accesos reúnen las condiciones necesarias para atraer pruebas deportivas de nivel. “Es un lugar estratégico, con una ubicación perfecta y buenos accesos. Reúne todas las condiciones para ser una de las finales de etapa de vueltas ciclistas de gran nivel y también para otras actividades ligadas con el turismo de naturaleza”, destacó el concejal de Promoción Económica, Álvaro González.

Espacio con muchas posibilidades

La ambición municipal no se limita al deporte. El Ayuntamiento pretende convertir Polio en un espacio multifuncional ligado al turismo de naturaleza y a la dinamización económica del territorio. De hecho, la base del Picu Polio será el punto oficial de visualización en Mieres del eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto.

El Consistorio organizará para esa jornada un espacio de encuentro con carpa, guías especializados para interpretar el fenómeno astronómico, food trucks, venta de bebidas y gafas especiales para seguir el eclipse. Los portavoces del gobierno local destacan que la situación geográfica y los accesos convierten a Polio en un lugar privilegiado para contemplar el acontecimiento.

Además, dentro de los proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Central, Polio albergará uno de los nuevos miradores naturales pensados para potenciar la fotografía paisajística y la promoción del entorno.

El Ayuntamiento considera que esta estrategia ya está ofreciendo resultados visibles. Iniciativas como los monolitos turísticos de Polio y Llosorio, el Reto Territorio Minero, Bocamina o la transformación del Pozu Santa Bárbara en centro de experiencias artísticas forman parte de una política orientada a generar actividad económica a través del turismo. "La promoción de Polio como cima deportiva representa ahora un nuevo paso dentro de esa hoja de ruta", destacan los gestores municipales.