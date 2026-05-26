San Martín se suma al Día de la Esclerosis Múltiple: el concejo dona camisetas firmadas del Oviedo y del Sporting y originales de Alfonso Zapico a la asociación de afectados

San Martín del Rey Aurelio se suma al Día Internacional de la Esclerosis Múltiple que se celebra este sábado 30 de mayo. El Ayuntamiento y numerosos establecimientos y entidades del municipio y del valle del Nalón han colaborado igualmente en una donación de material que será subastado por la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple (AADEM). Los fondos recaudados se destinarán a mejorar el equipamiento utilizado en las terapias, así como a impulsar la investigación contra esta enfermedad.

Por la izquierda, Jairo García, Alberto Benito (AADEM), José Ramón Martín Ardines y Cintia Ordóñez con el material donado por el municipio / LNE

Entre los objetos se encuentran dos ilustraciones originales del artista de Blimea, Alfonso Zapico, Premio Nacional de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA; una acuarela de los fondos del pintor de Sotrondio Luis Bernardo, fundador de la Asociación Pintores del Valle del Nalón; balones y camiseta de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias firmada por su presidente, José Ramón Lobo y una camiseta del Sporting de Gijón y del Real Oviedo, la primera firmada por un histórico y referente del fútbol, Joaquín Alonso, el futbolista que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca, y la otra, la del Real Oviedo, con la rúbrica de una de las figuras emergentes con gran proyección futbolística, el joven de San Juan de la Arena, Pablo Agudín.

Además, el Ayuntamiento de San Martín se iluminará de naranja sábado como apoyo a las y los enfermos y la investigación de la Esclerosis Múltiple.

El alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines, acompañado de los concejales Cintia Ordóñez y Jairo García, fue el encargado de entregar el material a Alberto Benito, de AADEM.