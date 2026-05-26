El SOMA pide reactivar el acuerdo del carbón: propone ampliar cinco años el plan (y están en juego 250 millones para nuevos proyectos empresariales)

SOMA-FITAG-UGT ha reclamado la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco de la Minería del Carbón con el objetivo de reforzar la reindustrialización de las comarcas mineras y lograr una ampliación del actual plan en cinco años, hasta 2032, acompañada de una dotación adicional de 250 millones de euros destinados a proyectos empresariales y de transformación económica durante el próximo lustro.

El sindicato considera prioritario impulsar medidas "que permitan consolidar empleo y actividad económica en los territorios más afectados por el cierre del carbón en 2018". Entre los asuntos que reclama abordar de forma inmediata destacan "el fortalecimiento de la bolsa de trabajo, las ayudas sociales y empresariales, las convocatorias de infraestructuras, las restauraciones mineras, los convenios de transición justa y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de seguridad y reindustrialización".

La organización sindical ha realizado esta petición una vez transcurridos más de seis meses desde la última reunión de la Comisión de Seguimiento, celebrada el 13 de noviembre de 2025. Desde SOMA-FITAG-UGT consideran que este órgano, en el que participan sindicatos mineros, Gobierno de España y empresas del sector, constituye el verdadero “tablero de control” del acuerdo de cierre del carbón y resulta esencial para supervisar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Problemas pendientes

El sindicato advierte de que las controversias surgidas en los últimos meses hacen más necesaria que nunca la convocatoria de esta reunión. Entre ellas, señalan los problemas detectados en algunos proyectos de restauración medioambiental, "donde el avance de las actuaciones no está siguiendo la dirección prevista y está dificultando el aprovechamiento económico y territorial previsto tras importantes inversiones públicas".

A ello se suman las discrepancias sobre la interpretación de la Decisión 2010/787/UE relativa a las ayudas estatales para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas. SOMA-FITAG-UGT considera imprescindible aclarar estas diferencias, "ya que están frenando nuevas oportunidades de actividad económica y generación de empleo en las cuencas mineras". La situación, apuntan, se ha visto agravada por las declaraciones públicas cruzadas entre el Instituto para la Transición Justa y algunas comunidades autónomas, además de la ausencia de una respuesta concluyente por parte de la Unión Europea.

El sindicato insiste en que las comarcas mineras "necesitan una verdadera transformación económica e industrial basada en la creación de empresas, empleo e infraestructuras capaces de fijar población y combatir el declive demográfico que arrastran desde hace décadas". Asimismo, reclama revisar los criterios de las ayudas para garantizar que tengan un carácter realmente adicional y complementario, además de reiterar la inclusión de Mequinenza (Aragón) entre los municipios de Transición Justa.