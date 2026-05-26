Tuiza revive una tradición solidaria del alto Huerna (65 años después): Vetusta conmemorará la primera cabalgata montañera de los Reyes Magos

El grupo de montañeros Vetusta recuperará este próximo sábado 30 de junio en Tuiza de Arriba, en el alto Valle del Huerna, una de las iniciativas solidarias más entrañables de su historia para conmemorar el 65 aniversario de la primera cabalgata de Reyes por montaña, celebrada el 6 de enero de 1961.

La jornada, bautizada como “Xornada solidaria en Tuiza”, servirá para rendir homenaje a aquella experiencia impulsada por los socios del colectivo entre las décadas de 1960 y 1970, cuando guiaban a los Reyes Magos por senderos y caminos de montaña hasta algunas de las aldeas más remotas del concejo, en una época en la que muchos de estos núcleos solo eran accesibles a pie o mediante caballerías.

Desde Vetusta recuerdan que los montañeros eran entonces unos de los visitantes más habituales de estos pueblos aislados. Allí compartían conversaciones con los vecinos y convivían con los niños que jugaban por las caleyas mientras esperaban la llegada de los Reyes Magos y los regalos que transportaban hasta aquellas zonas apartadas.

El fin de una tradición

La iniciativa se mantuvo viva durante años, aunque acabó desapareciendo a medida que las comunicaciones y la transformación social modificaron la vida en estas comunidades rurales de montaña.

Con motivo del 65 aniversario de aquella primera expedición solidaria, el grupo montañero quiere ahora reencontrarse con quienes fueron los niños protagonistas de aquella cabalgata de 1961 y que hoy rondan los 70 años. El acto central consistirá en la entrega a los vecinos de un panel conmemorativo con documentos históricos conservados en los archivos de Vetusta.

Entre el material recopilado figura la relación de niños y niñas que recibieron juguetes y golosinas de manos de los Reyes Magos aquel invierno de 1961, fotografías de los pequeños junto a sus regalos y reproducciones de los artículos de prensa que recogieron entonces la iniciativa.

La cita está abierta a todos los vecinos del valle que deseen participar en este homenaje a una tradición solidaria que forma parte de la memoria colectiva del alto Huerna.