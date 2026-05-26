Tuiza revive una tradición solidaria del alto Huerna (65 años después): Vetusta conmemorará la primera cabalgata montañera de los Reyes Magos
La jornada reunirá a antiguos protagonistas y vecinos para recordar una iniciativa que llevó regalos a aldeas aisladas de montaña.
El grupo de montañeros Vetusta recuperará este próximo sábado 30 de junio en Tuiza de Arriba, en el alto Valle del Huerna, una de las iniciativas solidarias más entrañables de su historia para conmemorar el 65 aniversario de la primera cabalgata de Reyes por montaña, celebrada el 6 de enero de 1961.
La jornada, bautizada como “Xornada solidaria en Tuiza”, servirá para rendir homenaje a aquella experiencia impulsada por los socios del colectivo entre las décadas de 1960 y 1970, cuando guiaban a los Reyes Magos por senderos y caminos de montaña hasta algunas de las aldeas más remotas del concejo, en una época en la que muchos de estos núcleos solo eran accesibles a pie o mediante caballerías.
Desde Vetusta recuerdan que los montañeros eran entonces unos de los visitantes más habituales de estos pueblos aislados. Allí compartían conversaciones con los vecinos y convivían con los niños que jugaban por las caleyas mientras esperaban la llegada de los Reyes Magos y los regalos que transportaban hasta aquellas zonas apartadas.
El fin de una tradición
La iniciativa se mantuvo viva durante años, aunque acabó desapareciendo a medida que las comunicaciones y la transformación social modificaron la vida en estas comunidades rurales de montaña.
Con motivo del 65 aniversario de aquella primera expedición solidaria, el grupo montañero quiere ahora reencontrarse con quienes fueron los niños protagonistas de aquella cabalgata de 1961 y que hoy rondan los 70 años. El acto central consistirá en la entrega a los vecinos de un panel conmemorativo con documentos históricos conservados en los archivos de Vetusta.
Entre el material recopilado figura la relación de niños y niñas que recibieron juguetes y golosinas de manos de los Reyes Magos aquel invierno de 1961, fotografías de los pequeños junto a sus regalos y reproducciones de los artículos de prensa que recogieron entonces la iniciativa.
La cita está abierta a todos los vecinos del valle que deseen participar en este homenaje a una tradición solidaria que forma parte de la memoria colectiva del alto Huerna.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mieres ultima la apertura del 'pozo Fogón': adjudicada la obra para convertir la lampistetería de una emblemática mina en una cocina industrial para acoger eventos gastronómicos
- Las altas temperaturas primaverales activan la cuenta atrás del verano en Mieres, con 400 plazas de campamentos y nuevas actividades para jóvenes
- Condenado el Ayuntamiento de Mieres por cortar el agua a una familia: la jueza ve una 'falta de rigor notoria' del Consistorio
- Tres mujeres preservan en Urbiés (Mieres) una herencia atada al ciclo de la Luna: el queso más antiguo de Asturias que solo se vende un día al año y corre riesgo de desaparecer (por esta razón)
- La recogida de basura en Langreo: dos camiones averiados y una reparación que no llega por los 'impagos' del Ayuntamiento a la empresa que los arregla
- Más bocados de 'Bocamina': el evento gastronómico aspira a ampliar su oferta con la puesta en marcha de la cocina industrial del pozo Espinos, en Mieres
- Del '20 de abril' al 'Abuelo Vítor': 'Celtas Cortos' se suma a Víctor Manuel en un amplio (y variado) programa de San Xuan que llenará Mieres de fiesta
- Del mostrador a toda una vida de servicio: Mieres homenajea a una veintena de negocios que dotan de alma al comercio local