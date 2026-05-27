Acuerdo para reactivar el centro de pacientes neurológicos de Langreo con 22 millones: funcionará al "máximo" de su potencial y será "una referencia europea", afirma en Barros el ministro Bustinduy

El Credine empieza a despegar, o al menos se ha construido la pista de despegue. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Buntinduy, visitó este miércoles el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas, de Barros, en Langreo, para rubricar una declaración institucional a tres bandas, Gobierno de España, Principado y Ayuntamiento, en el que se fija una inversión de 22.181.960 euros en cuatro años para que el centro esté operativo al cien por cien de su capacidad, en la actualidad funciona al menos del 20 por ciento. El Ministro se comprometió a “completar al máximo su potencial” para que sea no solo un centro de referencia nacional “sino europea”.

Por la izquierda, Roberto Marcos García, Marta del Arco, Pablo Bustinduy y Concepción Saavedra, con la declaración institucional tras la firma / Fernando Rodríguez

Dos décadas de espera

Han tenido que pasar muchos años, dos décadas desde las primeras reivindicaciones en Langreo pidiendo un hospital de parapléjicos. “Ha pasado tanto tiempo que de aquella yo era cura en Ciaño y ahora tengo dos hijos que ya han hecho la primera comunión”, bromeó el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, que lleva desde el inicio en esta batalla. Se logró sacar adelante el proyecto pero las obras tardaron diez años y el Credine no se inauguró hasta 2022 -salvo su apertura parcial durante la pandemia-, desde entonces no ha funcionado en su totalidad.

Gestión compartida

El centro es del Imserso, por eso ha sido Bustinduy quien rubricó la declaración institucional junto a las consejeras de Bienestar Social y Salud, Marta del Arco y Concepción Saavedra, y el alcalde langreano. El acuerdo, afirmó el Ministro, va a consolidar al Credine como “un centro absolutamente puntero” en innovación y gestión pública, y que reforzará “el enfoque comunitario y la autonomía personal que impulsa entre las personas usuarias”. Se trata de fomentar la autonomía personal, la atención especializada a personas con daño cerebral y otras afecciones neurológicas, (especialmente tras un ictus) y el acompañamiento a las personas en el tránsito entre el alta hospitalaria y la recuperación de su vida cotidiana. El acuerdo contempla, además, impulsar servicios vinculados a la atención residencial, las estancias temporales, los programas de respiro familiar y la promoción de la autonomía personal, con el objetivo de ampliar y mejorar la capacidad de respuesta del centro. También permitirá incorporar programas de apoyo a las familias, personas cuidadoras y entidades del Tercer Sector. Asimismo, el convenio va a establecer un marco estable de colaboración mediante el cual “el Principado de Asturias asume, en el ámbito de sus competencias, la gestión y financiación de determinados servicios, mientras que Derechos Sociales continuará asumiendo la función estatal de referencia, innovación e investigación a través del Imserso”.

Bustinduy saluda al alcalde de Langreo en presencia de Enrique Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Mayores, Marta del Arco, Concepción Saavedra y María Teresa Gutiérrez, gerente del Credine / Fernando Rodríguez

Todo, explicó el Ministro, a raíz de aquellas movilizaciones de langreanos que pedían un hospital de parapléjicos. “Es una demanda social que deviene en un mandato que se impone por encima de las veleidades de la política y, haciendo que las administraciones cooperen, se convierte en realidad, en derechos adquiridos y en que las personas vivan un poquito mejor”.

Primeras 20 camas

El encuentro de este miércoles en Barros parece desbloquear definitivamente la situación del Credine. La consejera de Salud concretó que este año se pondrán en marcha dos proyectos que supondrán abrir unidades que hasta ahora no se han utilizado, como la residencial. Así, desde el Principado se pondrá en marcha en el centro langreano una unidad ambulatoria de neurorrehabilitación como otras que hay en Asturias, “pero con más profesionales y más específica para personas que han sufrido un ictus o tienen alguna enfermedad neurodegenerativa”, explicó Saavedra. A finales de año se abrirá la unidad residencial, será cuando se ocupen las primeras 20 camas. Estarán destinadas a personas que han sufrido un ictus. Después de ser estabilizados en el hospital estarán un mes en el Credine. Allí tendrán rehabilitación, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, “para que su recuperación funcional sea mayor y puedan volver a casa”. Esas 20 camas pasarán luego a ser 40 y se atenderán otras dolencias.

Desde Bienestar Social se pondrán en marcha proyectos relacionados relacionados con la promoción de la autonomía personal y el apoyo a las familias. “El objetivo de este acuerdo es que el Credine funcione al cien por cien”, destacó Marta del Arco.

Se ha firmado una declaración institucional que según el alcalde “recoge la mayoría de las aspiraciones y deseos de aquella plataforma por el hospital de parapléjicos”. Ahora queda firmar el convenio que compromete esos 22 millones de euros en cuatro años, “financiados por todas las partes” y que el Credine empiece a funcionar tras dos décadas de idas y venidas.