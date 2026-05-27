Cogersa alivia la "crisis de la basura" en Langreo: el camión cedido por el Consocio vacía los contenedores tras las averías sufridas por los vehículos municipales

La avería de los dos camiones de carga lateral de los que dispone el Ayuntamiento de Langreo para la recogida de los contenedores de residuos no fue solo mecánica, generó una situación que estuvo a punto de convertirse en un grave problema de salud pública. Los contenedores estuvieron días sin vaciar y la basura se acumulaba en las aceras con temperaturas de más de treinta grados. Desde los restos de un jamón hasta una televisión pasando por todo tipo de residuos. Es lo que se pudo ver durante el fin de semana y este lunes en las calles de Sama o La Felguera. Todo eso ha desaparecido, pero los vecinos, aun así, recelan. “No es culpa del Ayuntamiento que se averíen los dos camiones de basura, pero estamos hasta las narices”, resume Emilio Silva, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Urquijo.

Contenedores de basura en Sama de Langreo / D. O.

La solución llegó de manos (al volante de un camión) de Cogersa. El Ayuntamiento de Langreo pidió ayuda al consorcio regional de recogida y tratamiento de residuos y los contenedores ya estaban vacíos la mañana de este martes, tal y como había avanzado el concejal de Servicios Operativos, Pablo Álvarez. El trabajo de los operarios municipales, con métodos más tradicionales como recoger las bolsas a mano y con los vehículos de los que disponían, y la intervención de Cogersa sirvió para limpiar las calles que durante días presentaban tan mal aspecto con decenas de bolsas junto a todas las islas de contenedores desbordados.

Avería y retrasos en los pagos

Álvarez aseguró que la ayuda de Cogersa se mantendrá unos días hasta que el consistorio logre recuperar los vehículos. Al problema mecánico se suma uno burocrático. La reparación debe hacerse en la casa oficial en la que se compraron los camiones, como cualquier otro vehículo en el que se quiera llevar el mantenimiento y la garantía al día, pero el Ayuntamiento adeuda dinero a esa empresa. Problemas administrativos han provocado que el Consistorio no esté al corriente de pago, lo que se suma a una avería que al parecer ha sido difícil de localizar y de solucionar.

No es la primera ocasión que Langreo tiene problemas con los vehículos de recogida de basura ni que los vecinos muestran su malestar.

Aspecto de los contenedores de recogida selectiva de residuos de Cogersa en el Barrio Urquijo, en Langreo / LNE

Barrio Urquijo

En el Barrio Urquijo, Emilio Silva dice que los vecinos “están hartos” no ya de que no se vacíen los contenedores sino de que “venga gente de otros sitios, de Tuilla, de Pando o de donde sea, a tirar la basura en el barrio”. En la barriada hay instalada una isla de recogida selectiva de residuos. Su gestión no es municipal, es de Cogersa, y por tanto en este caso no influye de manera directa la avería de los camiones, aunque sí lo haga de forma indirecta. De mano hay personas que utilizan esos contenedores como si fuese un punto limpio, llegan con sus vehículos y depositan todo tipo de residuos que en muchos casos nada tienen que ver con envases, vidrio o cartón. “La gente pasa y tira allí de todo”, critica Silva que asegura que en más de una ocasión han tenido que llamar a la Policía Local “porque ves cosas increíbles y ya hay ratas como gatos”.

Silva denuncia también los problemas de aparcamiento que se han generado últimamente en el barrio. “Viene a aparcar mucha gente y lo hace en cualquier sitio, dejan el coche encima de las aceras y ocupando plazas de minusválidos”, asegura.