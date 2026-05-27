Las Cuencas apuestan por la moda de autor: Mieres impulsa un programa pionero nacional para atraer talento y reindustrializar territorio

Los concejos mineros hace tiempo que se han aplicado para hilar fino en todo lo concerniente a los procesos de reindustrialización. La búsqueda de nuevos nichos de actividad lleva a sondear sectores insospechados hace unos años. El Centro de Empresas del Caudal, gestionado por Sodeco en Mieres, acaba de diseñar un programa de tecnificación en altas artesanías de la moda de autor. Se trata de una iniciativa respaldad por Hunosa y la Fundación Caja Rural de Asturias, en colaboración con diferentes entidades del ámbito institucional y creativo, que busca impulsar la formación especializada, la innovación y el emprendimiento vinculado a la moda de autor y la alta confección.

El proyecto, pionero a nivel nacional, aspira además a convertirse en el germen de un futuro centro tecnológico especializado en costura de autor en las Cuencas Mineras. La iniciativa pretende abrir nuevas vías de desarrollo económico en el territorio a través de un sector creativo de alto valor añadido y con importantes necesidades de mano de obra cualificada.

Héctor Jareño, en primer término, durante la firma del convenio. / LNE

El convenio ha sido suscrito este miércoles por la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco), Hunosa Empresas (Hunem) y la Fundación Caja Rural de Asturias. El programa se desarrollará íntegramente en Mieres, en instalaciones acondicionadas específicamente para esta formación y equipadas con maquinaria profesional.

El coordinador del proyecto, Héctor Jareño, destacó durante la presentación la doble dimensión estratégica de la iniciativa. “Hunosa y Sodeco solamente han hecho una apuesta por desarrollar y mantener la actividad empresarial e industrial en las cuencas mineras, sino que han dado un paso más y este es un proyecto dirigido a atraer talento y fijar talento en las cuencas mineras”, explicó.

Lola Piña, al frente

La formación tendrá una duración de cuatro meses y estará dirigida por la reconocida profesional Lola Piña junto a especialistas en patronaje, corte, confección, bordado y peletería. El programa busca formar profesionales altamente cualificados para cubrir uno de los principales déficits del sector: la desaparición progresiva de los oficios vinculados a la moda de autor.

“Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el sector es la falta de mano de obra especializada”, señaló Jareño, quien subrayó que la iniciativa no se centra únicamente en los diseñadores, sino "en toda la cadena de valor que hace posible sacar adelante una colección de alta costura".

El programa ofertará únicamente ocho plazas, con el objetivo de garantizar una formación personalizada y de excelencia. Los participantes deberán ser mayores de edad, contar con nacionalidad española y acreditar experiencia previa mediante currículum o dosier profesional, ya que se exige manejo básico de maquinaria y técnicas de confección.

La selección correrá a cargo de un comité en el que participarán las entidades promotoras, representantes de la Asociación de Creadores de Moda de España, la Fundación Academia de la Moda Española y el equipo técnico del proyecto. El plazo de inscripción permanecerá abierto entre el 28 de mayo y el 27 de junio de 2026.

Además de las clases técnicas, el programa incluirá actividades de networking, visitas a talleres y masterclass impartidas por profesionales del sector. Como colofón, los alumnos desarrollarán una pieza completa de pasarela a partir de un diseño cedido por un creador integrado en la Asociación de Creadores de Moda de España, realizando todo el proceso, desde el patrón hasta la prenda finaL.

Totalmente gratuito

La formación será completamente gratuita para los alumnos gracias a la financiación de las entidades impulsoras. Según Jareño, el objetivo es ofrecer una capacitación “sin nada que envidiar” a la impartida en centros internacionales de referencia como el Central Saint Martins de Londres o el Instituto Francés de la Moda.

Uno de los aspectos más ambiciosos del proyecto pasa por la creación futura de un pequeño taller cooperativo capaz de desarrollar muestrarios y pequeñas tiradas para diseñadores. De esta forma, se busca no solo formar profesionales, sino también favorecer la aparición de iniciativas empresariales vinculadas al sector.

A medio plazo, la aspiración de los promotores es que las Cuencas puedan albergar un centro tecnológico especializado en costura de autor integrado en una red nacional junto a otros referentes ya existentes en ámbitos como el calzado, la marroquinería o la confección.

“Existe la ambición, pero estamos solamente dando el primer paso”, indicó Jareño. El coordinador insistió en que el proyecto nace con vocación de permanencia en el territorio y como herramienta de diversificación económica para las comarcas mineras.

La iniciativa toma como inspiración modelos europeos de colaboración público-privada desarrollados en Francia por firmas de excelencia artesanal como Hermès para revitalizar antiguas zonas industriales. En el caso asturiano, el objetivo es convertir la moda de autor y el saber hacer artesano en una nueva oportunidad de futuro para las Cuencas.