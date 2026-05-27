Doscientos moteros se unirán en Langreo en una ruta solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil

Por segundo año consecutivo, el Motoclub Bandua, de Langreo, ha completado el aforo de su ruta solidaria en favor de la lucha contra el cáncer infantil. La cita tendrá lugar el próximo sábado día 30 de mayo. A las diez de la mañana será el encuentro previo a la partida, en la sede que el club tiene en Lada, donde se reunirán los casi doscientos participantes que han confirmado su asistencia.

La actividad se compone de una ruta y una comida solidaria que pretende recaudar fondos que serán donados a la asociación Galbán. En torno a las 10.45, "la comitiva partirá de Langreo con dirección a Gijón, con un alto en camino a mitad de ruta. Será a las tres de la tarde cuando los participantes lleguen a su destino en la villa de Jovellanos para la comida y el sorteo de regalos que pondrá el broche final al evento", explicaron los organizadores.

La quedada del pasado año. / Cedida a LNE

El Motoclub Bandua cuenta con el apoyo de otros clubes de la región, como Cuélebres Moteros, Asturum, Moteros Norteños, los Potrincos de Cayés, Solidaridad sobre ruedas Asturias, y Fartones del Camín, además del patrocinio de Route 66 Avilés, Sidra El Neciu y Continental de Zoila.

Completo

"El pasado año ya se cumplieron las expectativas en la primera edición de esta quedada motera y para este año ya se ha colgado el cartel de 'aforo completo' al superar las 200 personas inscritas que rodarán por una buena causa en más de 170 motos", expusieron responsables del club.

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Desde su fundación el Motoclub Bandua viene colaborando activamente en "todas las actividades del mundo de las dos ruedas y participando en todos los eventos de moto turismo, por eso no es de extrañar la respuesta del colectivo motero a su llamada solidaria para luchar contra el cáncer infantil", añadieron las mismas fuentes.