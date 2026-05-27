Educación asegura que trabaja en el proyecto de mejora del colegio Eulalia Álvarez Lorenzo La Felguera: "Cumpliremos los compromisos acordados", afirma Eva Ledo

La consejería de Educación del Principado “mantiene su hoja de ruta” en la mejora del colegio Eulalia Álvarez Lorenzo de Langreo, un centro en el que la comunidad educativa lleva años denunciando deficiencias, unos problemas que se incrementaron este curso. La consejera de Educación, Eva Ledo, explicó este miércoles durante una visita a El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, en presencia del teniente de alcalde y concejal de urbanismo de Langreo, José Antonio Cases, que su departamento “se había comprometido en hacer un proyecto para el Eulalia y en ello estamos, en redactar el proyecto para hacer las obras”. “Seguimos nuestra hoja de ruta y cumpliremos los compromisos acordados”, recalcó Ledo. La responsable de Educación afirmó además que “el Ayuntamiento también está trabajando en la mejora del centro”.

Así fue la concentración de protesta en el colegio Eulalia Álvarez /

Aulas a 13 grados de temperatura

Las familias denunciaron el pasado mes de febrero que los alumnos soportaban temperaturas de 13 grados en las aulas y 10 grados en los baños. El colegio debería alimentarse de la red de geotermia del pozo Fondón. Se hizo la instalación no llegó a ponerse en marcha. Eso sí, esas obras, aseguran de los padres, destrozaron el patio de recreo de los alumnos de infantil, que ha tenido que ser clausurado.

Madres, padres y niños protagonizaron varias concentraciones en las que afeaban la actitud de las administraciones de “pasarse la pelota” de Principado a Ayuntamiento y viceversa, así que Principado y Ayuntamiento mantuvieron un encuentro en marzo para aclarar quien tiene las competencias en cada una de las cosas que hay que arreglar. El colegio es público y por tanto el Ayuntamiento debe encargarse del mantenimiento y el Principado de las mejoras estructurales. El consistorio ha hecho algunas obras en los últimos meses, ahora falta esa mejora “estructural” que es en la que está trabajando el Principado, aún sin fechas.

Cooperativas escolares

Eva Ledo estuvo en El Entrego para asistir un mercado de cooperativas escolares de Valnalón, en el que participaron 170 estudiantes de 8 centros educativos de la comarca del Nalón, que han formado 9 cooperativas educativas con el apoyo de 13 profesores de los diferentes centros.

La actividad se celebró en el parque de La Laguna y también contó con la presencia del alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines; el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Empleo, Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de Langreo, José Antonio Cases Díaz; y Doña Marta Pérez Pérez, gerente de Valnalón.

La Consejera destacó la importancia de la implicación del profesorado para hacer realidad estos proyectos, que permiten al alumnado poner a la venta sus productos. Ledo añadió que, en Asturias, el proyecto cuenta con un impacto global que involucra a 73 centros, más de 2.200 estudiantes y cerca de 200 profesores. Asimismo, ha resaltado que la Unión Europea ha reconocido este proyecto de emprendimiento de Asturias como uno de los doce ejemplos de buenas prácticas en el continente, incluyéndolo en el Informe BEST.