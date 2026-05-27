Karilenia Charles, apuñalada por su pareja en Langreo, murió con "sufrimiento y agonía por pérdida masiva de sangre": el sobrecogedor relato de la Fiscalía (que pide esta pena de prisión)

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 25 años de prisión para Francisco F., el hombre de 74 años acusados de asesinar a puñaladas su pareja, Karilenia Charles, de 40, en Langreo en enero de 2025. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pide que el acusado indemnice a cada uno de los dos hijos de la víctima con 200.000 euros y a su hermana, con 60.000 euros. El Ministerio Fiscal ha presentado ya su escrito de conclusiones provisionales para un juicio oral que se celebrará ante un tribunal del jurado en una fecha aún por determinar.

La Fiscalía expone que, durante la noche del 31 de enero de 2025, el investigado y Karilenia Charles (que mantenían una relación de pareja y planeaban casarse) se encontraban en su domicilio, en Sama, en el que también residían los hijos menores de ella. Sobre las 22.30 horas, y «después de iniciarse una discusión entre ambos, el investigado, dado su carácter celoso, se volvió muy agresivo, gritando: ‘yo voy preso pero lo mato’, en referencia a la pareja anterior de la mujer». Entonces, prosigue el relato de la Fiscalía, Karilenia llamó a su expareja, «diciéndole que fuera rápido, que estaba en las escaleras del portal y que no sabía qué le pasaba al acusado, que estaba como loco y que tenía un cuchillo».

Puñaladas

En ese momento, el acusado «comenzó a perseguir con el cuchillo» a Karilenia que «presa del pánico, había salido corriendo del portal, intentando huir y pedir auxilio. El hombre logró alcanzarla en la calle, sujetarla y asestarle varias puñaladas en distintas partes del cuerpo, hasta que, ante la presencia de varias personas, la soltó y corrió a refugiarse en su vivienda".

Karilenia Charles. / .

Karilenia, según prosigue el relato de los hechos de la Fiscalía, "ya mortalmente herida, intentó caminar hacia las personas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, cayó desplomada a los pocos segundos de que el acusado la hubiera apuñalado y falleció, sin que hubiera podido defenderse. La mujer no murió de manera inmediata, sino con sufrimiento y agonía por pérdida masiva de sangre".

El acusado se encuentra en prisión provisional por esta causa desde 3 de febrero de 2025. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato. Concurre en el acusado la circunstancia agravante de género y la agravante de parentesco.

Pena

Por ello, la Fiscalía solicita que se condene al hombre a 25 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; prohibición de aproximación a los hijos, el marido y la hermana Karilenia, "a su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro que frecuenten, aun cuando no se encuentren en ellos, a menos de 500 metros y de comunicación con ellos por cualquier medio, todo ello durante 30 años. Y libertad vigilada durante 5 años". Además, "En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que acusado indemnice a cada uno de los hijos de la víctima con 200.000 euros. Y a su hermana, con 60.000 euros. Todas estas cantidades, más los intereses legales correspondientes".

Incendio

No era la primera vez que una pareja de Francisco F. fallecía de forma trágica. En octubre de 2022, la que entonces era su novia, María del Carmen P., falleció en un incendio en la casa que ambos compartían en Sama. El propio Francisco resultó herido grave y estuvo ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. En la vivienda había una tercera persona, hija de la mujer. Se trataba de una joven con discapacidad intelectual, que entonces tenía 25 años y que salió ilesa.

La investigación determinó que el suceso se produjo de forma accidental. Los hechos tuvieron lugar en una calle muy céntrica de Sama, situada a escasos metros del cine Felgueroso y de la calle Dorado, principal eje comercial del distrito langreano. La vivienda afectada, en un primer piso, era la única ocupada en el edificio de dos alturas y ático donde se produjo el fuego. El incendio se originó en un dormitorio y quemó un colchón que genera un humo muy tóxico. Esta estancia quemó por completo. El pasillo también resultó afectado por el humo.