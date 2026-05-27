Malestar vecinal por el deterioro de la rotonda de acceso a El Entrego, con una vagoneta minera volcada: "Da mala imagen del concejo a la gente que viene a San Martín"

Vecinos de El Entrego han mostrado su preocupación por el estado de deterioro en el que se encuentran los elementos ornamentales de la rotonda que da acceso a la localidad desde Langreo. Exponen que es la "primera visión" que se llevan los visitantes y los vecinos del concejo cuando llegan a San Martín del Rey Aurelio, y "da mala imagen del concejo a la gente que viene".

Censuran la "dejadez" en el cuidado de este elemento urbano, lo que pone de manifiesto en el hecho de que una de las piezas ornamentales, una vagoneta minera, símbolo de la tradición minera del municipio, "lleve tiempo volcada, sin que nadie haga nada".

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La vagoneta, tirada. / D. O.

También se quejan los vecinos del estado del parque de La Laguna, donde piden incrementar los cuidados y el mantenimiento.