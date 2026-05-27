El ministro Bustinduy ve "preocupantes y desagradables" los casos de corrupción que afectan al PSOE y pide en Langreo “transparencia absoluta”

Pablo Bustinduy reclamó este miércoles en Langreo “transparencia absoluta, rigor absoluto y diligencia absoluta” ante las informaciones sobre casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, perteneciente a Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, realizó estas declaraciones durante una visita al centro socio-sanitario del Credine, en una comparecencia en la que admitió que esas noticias generan “desafección, desapego y rabia” en buena parte de la ciudadanía.

Bustinduy situó sus palabras en el contexto de su visita al centro langreano y defendió que “la política es otra cosa” frente a las informaciones que han aparecido en los últimos días. “La política es lo que estamos haciendo hoy aquí (en Langreo)”, afirmó, antes de subrayar que la acción pública debe consistir en poner recursos “al servicio de la ciudadanía, especialmente de la gente trabajadora”, para mejorar sus condiciones de vida.

Transparencia y ley

El ministro sostuvo que algunas de las informaciones conocidas son “preocupantes y desagradables” y otras “raras”, pero defendió una única respuesta para todas ellas: “Que se esclarezca toda la verdad sobre cada una de las causas y cada uno de los casos, y que se aplique todo el peso de la ley para quien haya traicionado el mandato popular y el mandato democrático de servir a la gente desde la política”.

Bustinduy añadió que ese mismo criterio debe aplicarse, a su juicio, a quienes puedan intentar utilizar “cualquier estructura, cualquier aparato o cualquier artimaña” con fines políticos. En ese punto, cargó contra el expresidente del Gobierno José María Aznar, al que reprochó haber reiterado su llamamiento a que “el que pueda hacer, que haga”. “No va a ser el señor Aznar el que decida cómo funciona la democracia española”, señaló.

Preguntado por la posibilidad de que existan indicios de financiación ilegal del PSOE, el ministro evitó pronunciarse sobre hipótesis concretas y reivindicó la trayectoria de su espacio político. “Desde hace 15 años nos hemos implicado en tareas de gobierno, desde el municipio más pequeño hasta el Gobierno del Estado, y no ha habido una sola condena”, afirmó.

Sumar mantiene la presión sobre la limpieza pública

Bustinduy aseguró que Sumar será “inflexible” ante cualquier caso de corrupción y expresó su “repugnancia absoluta” hacia quien “traicione el mandato de la voluntad popular”. Al mismo tiempo, rechazó lo que consideró intentos del PP de dar lecciones en esta materia. “No vamos a aceptar ni media lección por parte del señor Aznar o del señor Feijóo y de un Partido Popular que, desde luego, en esta materia no tiene ninguna lección que dar”, dijo.

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Sobre una eventual convocatoria electoral, el ministro recordó que esa decisión corresponde al presidente del Gobierno y señaló que Sánchez “ha manifestado en múltiples ocasiones” que las elecciones serán al final de la legislatura. Bustinduy aseguró que él seguirá trabajando “cada día con la misma determinación” para mejorar la vida de “la gente trabajadora”.