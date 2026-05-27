El PP de Mieres compara las fiestas de San Xuan con un "copia y pega" año tras año": "Han convertido las patronales en el Día de la Marmota musical”

El Partido Popular de Mieres ha cargado duramente contra la programación de las fiestas de San Xuan 2026, denunciando lo que considera una “falta absoluta de ambición” por parte del equipo de gobierno municipal. El concejal popular Víctor Ferreira criticó que el Ayuntamiento haya apostado nuevamente por un modelo “repetitivo y sin innovación”, convirtiendo, a su juicio, las celebraciones en “el Día de la Marmota musical”.

Ferreira recordó que el PP ya había reclamado semanas atrás una presentación más ágil del cartel festivo, al considerar que Mieres iba con retraso respecto a otros municipios asturianos. Ya puestos al día, lamenta que la demora no haya servido para ofrecer una propuesta renovada. “Se han tomado su tiempo simplemente para presentar exactamente lo mismo de siempre”, afirmó.

Oferta musical insuficiente

Desde las filas populares consideran que la concejalía de Festejos mantiene “el piloto automático encendido” y denuncian una programación basada de forma reiterada en artistas vinculados al pop de los años noventa. Aunque el PP asegura respaldar la presencia de este tipo de grupos, reclama complementar la oferta con artistas actuales capaces de atraer a públicos más jóvenes y generar mayor impacto económico y turístico.

El edil puso como ejemplo el concierto de Camela en la pasada edición, que calificó como “un auténtico éxito transversal” por su capacidad para reunir a varias generaciones. En cambio, sostiene que el cartel de este año “margina sistemáticamente los gustos de la juventud” y renuncia a competir con otras grandes citas festivas de Asturias.

Ferreira defendió además la necesidad de combinar tradición e innovación, manteniendo actos emblemáticos como el Barrenazu, L’Enrame o la Foguera, pero apostando también por propuestas más contemporáneas. “Nuestros vecinos merecen unas fiestas que se esperen con ilusión y expectación, no con resignación”, concluyó el concejal popular.