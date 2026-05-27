Reclaman al Ayuntamiento de Aller una "solución" para un vecino que vive en la calle "soportando temperaturas superiores a los 37 grados"
Vox afirma que lo que está sucediendo es "impropio de un municipio que debe garantizar la atención básica a las personas más vulnerables"
Vox Aller ha reclamado "una solución inmediata para un vecino del concejo que actualmente duerme a la intemperie en el soportal de un local vacío en Moreda, "después de más de una semana solicitando actuaciones urgentes al área de Servicios Sociales del Ayuntamiento".
La formación expuso que lo ocurrido fue trasladado tanto en la Comisión de Servicios Sociales como directamente al concejal responsable del área, "proponiendo distintas alternativas habitacionales para atender esta situación de emergencia".
Entre las opciones planteadas por Vox figuraba el "alojamiento temporal del hombre en la vivienda vacía que antiguamente ocupaba el conserje del colegio de Moreda o en la del antiguo conserje del colegio de Caborana, inmuebles que, según había asegurado el propio equipo de gobierno, estaban acondicionados para casos de emergencia social".
Elevadas temperaturas
Sin embargo, Vox denuncia que "a día de hoy el vecino continúa durmiendo en la calle soportando temperaturas superiores a los 37 grados”, algo que califican como "absolutamente inhumano e impropio de un municipio que debe garantizar la atención básica a las personas más vulnerables".
Para Vox Aller, esta situación evidencia "o bien que esas viviendas de emergencia no se encuentran realmente en condiciones de habitabilidad, o bien una preocupante falta de interés desde la Concejalía de Servicios Sociales ante la dramática situación que atraviesa este vecino".
Por ello, la formación exige que "de manera inmediata" se facilite a este vecino alojamiento en una de las viviendas de emergencia anunciadas por el Ayuntamiento o, "en su defecto, que se habilite una plaza en un albergue o establecimiento hotelero mientras se busca una solución estable".
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