"Ye Mieres" volverá a sacar a la calle su gran campaña de dinamización comercial: los "caudalinos" regresan para premiar las compras en el pequeño comercio

La asociación de comercio, hostelería y servicios "Ye Mieres" volverá a sacar a la calle el próximo 30 de mayo una de sus iniciativas más exitosas para dinamizar la actividad económica del concejo. El colectivo empresarial organizará una nueva jornada comercial en la plaza del Mercado en la que combinará puestos artesanales, talleres, actividades, juegos y servicio de bar con una nueva edición de los ya populares “caudalinos”, la moneda promocional creada el pasado año para incentivar las compras en los negocios locales.

La campaña busca reforzar el consumo de proximidad y seguir dando visibilidad al tejido comercial mierense. La asociación presidida por Roberto Ardura, que supera ya los 150 socios, destaca que el objetivo es “mantener vivo y fuerte el comercio local y llenar de vida las calles de Mieres”.

Billetes canjeables

El principal atractivo volverá a ser la puesta en circulación de los “caudalinos”, unos billetes canjeables en los establecimientos adheridos a la iniciativa. La moneda mantiene un valor superior al euro convencional para premiar las compras en el municipio. Así, por cada 20 euros los clientes recibirán 30 “caudalinos”, que posteriormente podrán gastar como si fueran euros en los comercios participantes durante las fechas fijadas por la campaña.

La iniciativa tuvo una gran acogida en anteriores ediciones y "Ye Mieres" espera repetir el éxito de participación. Desde la asociación consideran que este tipo de propuestas ayudan tanto a fidelizar clientes como a atraer público al centro urbano, generando movimiento económico en el pequeño comercio y la hostelería local.

Jornada festiva

La jornada del 30 de mayo pretende convertirse además en una cita festiva y de convivencia para vecinos y visitantes, reforzando la imagen de un comercio de cercanía activo y dinámico.