Aulas vacías a más de 30 grados: un colegio de las Cuencas, segundo centro educativo de Asturias que suspende las clases por altas temperaturas

Aulas a treinta grados y un calor insoportable, es lo que se vive en el colegio Vega de Guceo, en Turón (Mieres) y es lo que ha llevado a los responsables del centro a solicitar a la consejería de Educación la suspensión de las clases para garantizar la salud de los alumnos.

Colegio Vega de Guceo, en Turón / LNE

“Se han superado los 30 grados y sin alumnos así que si se llenan las aulas la temperatura podría subir aún más”, explican fuentes cercanas al centro educativo, que apuntan que el equipo directivo solicitó ya el miércoles que los niños no fuesen a clase este jueves, con la ola de calor extremo que azota Asturias haciendo subir las temperaturas en el Valle de Turón hasta límites que muy pocos recuerdan.

Termómetro en un aula del colegio Vega de Guceo, en Turón, este miércoles, que marca 28,2 grados en el exterior y 31,3 en el interior / LNE

Orientado al sur y con el tejado negro

El colegio Vega de Guceo es un edificio de dos plantas y está orientado el Sur por lo que “le da toda la solana”. Además, el tejado es de pizarra negra, con lo que absorbe todo el calor. A eso se suma que algunas de las aulas no disponen de persianas con lo que es imposible evitar la incidencia directa en las clases del sol abrasador de estos días.

“Los críos no podían estar en clase con estas temperaturas”, explican las mismas fuentes, que señalan que al ver que el termómetro no bajaba se optó por activar el protocolo un día después de que la Consejería de Educación difundiera una guía orientativa para situaciones meteorológicas adversas, en la que se contempla la posibilidad de solicitar el cierre excepcional de los centros ante episodios de temperaturas muy elevadas o situaciones extremas. La medida debe adoptarse como protección de la comunidad educativa y acompañarse de una organización adecuada para garantizar la recogida y seguridad del alumnado. Eso sí, se suspendió la jornada lectiva pero no la jornada laboral de los docentes que pese a las altas temperaturas siguieron trabajando e intentando disipar el calor de las aulas.

Es lo que se hizo en Turón, se habló con la consejería a lo largo del miércoles y cuando ya por la tarde se aprobó su solicitud se informó a todas las familias a través de los medios de comunicación habituales entre el centro y el resto de la comunidad educativa. También se tuvo que reorganizar el servicio de transporte y de comedor. Por si alguien no se había enterado de que este jueves no habría clase, se publicó también un mensaje en las redes sociales del colegio. El centro debe valorar si la medida se mantiene este viernes, cuando las previsiones meteorológicas anuncian para Turón un notable descenso de las temperaturas, con máximas de 24 grados centígrados y cielos nublados

El colegio Vega de Guceo tiene alrededor de 140 alumnos de entre los 3 y los 12 años de edad. Son nueve aulas en las que se imparte Infantil y Primaria. Se trata del segundo centro educativo de Asturias que suspende las clases por altas temperaturas. El primero fue el IES Río Trubia, en el concejo de Oviedo.