La batalla de Pinos estalla en pleno arranque de la campaña ganadera: el juez ordena a la Guardia Civil bloquear el traslado a León de 1.500 reses mierenses

La “guerra” de pastos del Puerto Pinos acaba de escalar a uno de sus episodios de mayor tensión y enfrentamiento. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Oviedo dictó este miércoles un auto de ejecución forzosa sobre la sentencia que impide al Ayuntamiento de Mieres desarrollar su actividad ganadera en el citado puerto, de su propiedad pero localizado en la provincia de León. En la práctica esto significa que la Guardia Civil tiene orden de impedir que más de cien ganaderos mierenses remonten con sus reses el puerto de La Cubilla para desplazar casi 1.500 cabezas al gran pastizal veraniego de Babia.

La intención de la cabaña mierense era subir por sorpresa a Pinos a partir de este mismo jueves, eludiendo el cerco leonés. Tras la negativa de la Junta de Castilla y León a facilitar las guías necesarias para trasladarse a Babia, los ganaderos mierenses habían tramitado telemáticamente estos permisos y tenían planeado subir en bloque a los pastos leoneses. Las Juntas Vecinales, la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, el Ayuntamiento de San Emiliano y la Asociación Montaña de Babia y Luna han logrado “in extremis” un auto de ejecución forzosa de sentencia exigiendo al Ayuntamiento de Mieres el cumplimiento del pronunciamiento judicial en términos absolutamente precisos. Se requiere que «cese de forma inmediata en la vía de hecho declarada, absteniéndose de autorizar, organizar, facilitar, permitir por omisión, certificar o llevar a cabo cualquier actuación de servicio o fomento de la ganadería en los puertos del término municipal de San Emiliano».

Al Ayuntamiento de Mieres se le pide que tome medidas para evitar que los ganaderos se desplacen a León. Los gestores municipales aseguran estar “perplejos”. Tras anunciar que presentarán alegaciones, recalcan que no disponen de competencias ni medios para frenar la circulación de los profesionales. No obstante, el juzgado ha pedido también la intervención de las delegaciones del Gobierno de Asturias y León, que han movilizado a la Guardia Civil.

“Nos sentimos más perseguidos que los delincuentes”, señaló el portavoz de la cabaña mierense, David Pérez Naya. El colectivo ha decidido trasladarse este viernes masivamente a Pinos. Intentarán incluso desplazar un camión lleno de vacas. “No hay derecho a lo que nos están haciendo. Esto es una barbaridad”.

Una ruina para el sector

Los ganaderos de Mieres se han chocado de frente con un muro. Su intención era subir a lo largo de los próximos días cerca de 1.500 reses al puerto comprado por el Ayuntamiento de Mieres hace un siglo. “La situación es muy delicada para muchos profesionales, está en juego el futuro del sector”, señalan los afectados. “Nos llevan a la ruina”. David Pérez Naya ya ha pedido que tanto el Ayuntamiento como el Principado estudien la tramitación de ayudas económicas para hacer frente a la crisis.

El auto judicial fue dictado después de que las juntas vecinales de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán, junto a la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, presentasen una solicitud denunciando el supuesto incumplimiento de la sentencia firme. Los promotores del escrito sostienen que algunos ganaderos mierenses ya habían comenzado a introducir animales en terrenos del municipio leonés de San Emiliano y alertaban, tras recibir un "chivatazo", de que durante esta misma semana estaba previsto completar el traslado del grueso de la cabaña.

La resolución exige expresamente al Ayuntamiento de Mieres que “se abstenga de permitir la subida de las cabezas de ganado vacuno prevista para los días 29, 30 y 31 de mayo, adoptando las medidas necesarias para impedir” el acceso de animales procedentes de explotaciones mierenses. En el supuesto de que parte del ganado ya hubiese alcanzado los pastos, el juzgado ordena además al Consistorio que proceda “de inmediato y a su exclusiva costa” a la retirada de las reses.

El auto advierte igualmente de posibles consecuencias penales en caso de incumplimiento. El juzgado señala que podrían imponerse multas coercitivas y abrir diligencias por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial. Las responsabilidades, añade el texto, podrían incluso derivarse de forma personal sobre cargos municipales y funcionarios responsables de ejecutar las medidas exigidas.

Una barrera judicial

Además, el magistrado ha solicitado la intervención de las delegaciones del Gobierno de Asturias y de León para que la Guardia Civil controle los accesos al puerto e impida la subida del ganado “en camiones o de cualquier otro modo”. La resolución también ha sido comunicada a las unidades veterinarias de Pola de Lena y Villablino para que se abstengan de emitir nuevas guías de traslado.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Mieres insiste en que lleva dos años cumpliendo estrictamente las resoluciones judiciales. El gobierno local recordó este miércoles que desde 2024 mantiene paralizadas las concesiones de pastos y que tampoco presta ya servicio de guardería rural en Pinos. El Consistorio anunció que recurrirá el nuevo auto por considerar “incomprensible” que se le exijan actuaciones sobre un ámbito en el que, según las propias sentencias, carece de competencias.

“El Ayuntamiento está actuando de buena fe y conforme a la normativa vigente”, señalaron fuentes municipales, que lamentan la “estrategia de crispación permanente” impulsada desde algunos sectores leoneses. El equipo de gobierno defendió la necesidad de buscar soluciones desde “el diálogo, la convivencia y el acuerdo” para evitar que el conflicto termine asfixiando a un sector ganadero que considera esencial para el futuro del medio rural mierense.