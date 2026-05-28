David Álvarez, reelegido como coordinador de IU en Langreo

Izquierda Unida, que ostenta la alcaldía de Langreo desde 2023, ha puesto su maquinaria a funcionar de cara a las elecciones del año que viene. El objetivo es mantener el bastón de mando. La coalición ha culminado su proceso de renovación interna con la constitución oficial de su nueva dirección local. Tras el proceso asambleario celebrado el pasado 9 de mayo, la nueva Coordinadora se reunió este miércoles, 27 de mayo, para definir la estructura ejecutiva que guiará a la formación durante el próximo ciclo electoral. Con el objetivo de revalidar la alcaldía de Langreo, la organización ha apostado "por una dirección reforzada y un equipo de trabajo amplio, elegido por unanimidad para imprimir un nuevo impulso a su actividad política".

Candidatura de IU en Langreo que ganó las elecciones / LNE

La nueva Comisión Colegiada, compuesta por nueve miembros, asume las responsabilidades estratégicas de la organización para fortalecer la gestión del actual equipo de gobierno encabezado por Roberto García. David Álvarez Álvarez asume la Coordinación General, mientras que Plácido Salvador Fondón Fernández será el responsable de Organización y Finanzas. La estrategia de Política Municipal recae sobre Marina Casero Rodríguez, concejala de Hacienda, y el área de Educación queda en manos de María Rodríguez Díaz. La estructura se completa con Alejandro López Álvarez como responsable de Memoria Histórica y República, María Luisa Ordiales García al frente de la secretaría de la Mujer, y Francisco Javier Vázquez León como encargado de Comunicación. El equipo se refuerza también con Tania Quintana Coro en el área de Juventud e Iván Suárez García en Cultura.

Con esta nueva configuración, IU Langreo se declara "en marcha" para afrontar los retos de futuro. La dirección subraya que, a un año vista de los comicios, la prioridad es combinar el refuerzo de la gestión municipal con una implicación más estrecha y activa en la sociedad langreana, asegurando así la continuidad del proyecto político de cara a la próxima cita con las urnas