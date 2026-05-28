Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

David Álvarez, reelegido como coordinador de IU en Langreo

La formación refuerza su dirección para mantener la alcaldía en las elecciones del próximo año

David Álvarez, coordinador de IU Langreo.

David Álvarez, coordinador de IU Langreo. / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

Izquierda Unida, que ostenta la alcaldía de Langreo desde 2023, ha puesto su maquinaria a funcionar de cara a las elecciones del año que viene. El objetivo es mantener el bastón de mando. La coalición ha culminado su proceso de renovación interna con la constitución oficial de su nueva dirección local. Tras el proceso asambleario celebrado el pasado 9 de mayo, la nueva Coordinadora se reunió este miércoles, 27 de mayo, para definir la estructura ejecutiva que guiará a la formación durante el próximo ciclo electoral. Con el objetivo de revalidar la alcaldía de Langreo, la organización ha apostado "por una dirección reforzada y un equipo de trabajo amplio, elegido por unanimidad para imprimir un nuevo impulso a su actividad política".

Candidatura de IU en Langreo que ganó las elecciones

Candidatura de IU en Langreo que ganó las elecciones / LNE

La nueva Comisión Colegiada, compuesta por nueve miembros, asume las responsabilidades estratégicas de la organización para fortalecer la gestión del actual equipo de gobierno encabezado por Roberto García. David Álvarez Álvarez asume la Coordinación General, mientras que Plácido Salvador Fondón Fernández será el responsable de Organización y Finanzas. La estrategia de Política Municipal recae sobre Marina Casero Rodríguez, concejala de Hacienda, y el área de Educación queda en manos de María Rodríguez Díaz. La estructura se completa con Alejandro López Álvarez como responsable de Memoria Histórica y República, María Luisa Ordiales García al frente de la secretaría de la Mujer, y Francisco Javier Vázquez León como encargado de Comunicación. El equipo se refuerza también con Tania Quintana Coro en el área de Juventud e Iván Suárez García en Cultura.

Noticias relacionadas y más

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Con esta nueva configuración, IU Langreo se declara "en marcha" para afrontar los retos de futuro. La dirección subraya que, a un año vista de los comicios, la prioridad es combinar el refuerzo de la gestión municipal con una implicación más estrecha y activa en la sociedad langreana, asegurando así la continuidad del proyecto político de cara a la próxima cita con las urnas

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doscientos moteros se unirán en Langreo en una ruta solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil
  2. Apartamentos para pasar la jubilación en el parque natural de Redes: Caso completa la compra de suelo para impulsar una residencia 'de nueva generación
  3. Las altas temperaturas primaverales activan la cuenta atrás del verano en Mieres, con 400 plazas de campamentos y nuevas actividades para jóvenes
  4. Tres mujeres preservan en Urbiés (Mieres) una herencia atada al ciclo de la Luna: el queso más antiguo de Asturias que solo se vende un día al año y corre riesgo de desaparecer (por esta razón)
  5. Regresa el 'El Guateque de Vitorina' a Laviana con siete grupos y doce horas de música: consulta aquí todos los horarios de los conciertos
  6. La recogida de basura en Langreo: dos camiones averiados y una reparación que no llega por los 'impagos' del Ayuntamiento a la empresa que los arregla
  7. Del '20 de abril' al 'Abuelo Vítor': 'Celtas Cortos' se suma a Víctor Manuel en un amplio (y variado) programa de San Xuan que llenará Mieres de fiesta
  8. Del mostrador a toda una vida de servicio: Mieres homenajea a una veintena de negocios que dotan de alma al comercio local

La batalla de Pinos estalla en pleno arranque de la campaña ganadera: el juez ordena a la Guardia Civil bloquear el traslado a León de 1.500 reses mierenses

La batalla de Pinos estalla en pleno arranque de la campaña ganadera: el juez ordena a la Guardia Civil bloquear el traslado a León de 1.500 reses mierenses

David Álvarez, reelegido como coordinador de IU en Langreo

David Álvarez, reelegido como coordinador de IU en Langreo

"De folixa en folixa" en Laviana: este sábado celebra la primera edición de la fiesta de la Cocina del Carbón

"De folixa en folixa" en Laviana: este sábado celebra la primera edición de la fiesta de la Cocina del Carbón

Aulas vacías a más de 30 grados: un colegio de las Cuencas, segundo centro educativo de Asturias que suspende las clases por altas temperaturas

Aulas vacías a más de 30 grados: un colegio de las Cuencas, segundo centro educativo de Asturias que suspende las clases por altas temperaturas

Presentación de la novela "El último caso", de José Luis Gil Fernández, en La Felguera

Presentación de la novela "El último caso", de José Luis Gil Fernández, en La Felguera

La selección asturiana de freestyle habla con acento mierense: el Club Taemi logra cuatro bronces en el Nacional

La selección asturiana de freestyle habla con acento mierense: el Club Taemi logra cuatro bronces en el Nacional

El eco de un latido

El parque natural de Redes celebra sus II Jornadas Vegetarianas, con ocho establecimientos participantes

El parque natural de Redes celebra sus II Jornadas Vegetarianas, con ocho establecimientos participantes
Tracking Pixel Contents