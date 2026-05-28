El parque natural de Redes celebra sus II Jornadas Vegetarianas, con ocho establecimientos participantes
Los menús se ofrecen este fin de semana, del viernes 29 al domingo 31, con un precio único de 30 euros
El parque natural de Redes apuesta por ampliar su oferta culinaria. Ocho establecimientos hosteleros participan este fin de semana (29 a 31 de mayo) en las II Jornadas gastronómicas Vegetarianas, VegaRedes. El precio de los menús será el mismo en todos los restaurantes, 30 euros.
Los establecimientos que participan en las jornadas vegetarianas son, con menús vegetarianos, la Puerta de Arrobio (Anzó), Texu-Tierra del Agua (Caleao) y la Plaza de Soto (Soto de Agues). Los menús veganos (100% vegetales) se ofrecerán en el Balcón de Redes (Rioseco), Arniciu (Campo de Caso), el Camping de Sobrescobio (Villamorey), La Posada de Redes (Bezanes) y El Mirador de Tanes (Tanes).
Entre los platos ofertados, revueltos de setas y pimientos, cuscús de ratatouille, alcachofas, tosta de escalibada, lasaña de espinacas, milanesa de seitán, sopa de tomate o cachopo de berenjena. Los 30 euros de cada menú incluyen postre, pan, vino y café.
Organiza las jorandas gastronómicas la asociación de empresas Redes Natural, junto a Cocina del Carbón, con la colaboración de los Ayuntamientos de Caso, Sobrescobio y del parque natural de Redes.
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