Presentación de la novela "El último caso", de José Luis Gil Fernández, en La Felguera
El acto tendrá lugar este viernes 25, a las 20.00 horas, en el Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez-Nóvoa
L. Díaz
Langreo
El escritor langreano José Luis Gil Fernández presenta este viernes 29 de mayo, a partir de las 20.00 horas, su novela "El último caso", editada por Círculo Rojo. El acto tendrá lugar en el Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera.
El autor estará acompañado en la presentación por Javier García Cellino, poeta y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. En "El último caso" Gil presenta a su inspector Juan Onís, cansado de su trabajo en el norte y esperando su nuevo empleo en un hotel de lujo en la Costa del Sol.
- Apartamentos para pasar la jubilación en el parque natural de Redes: Caso completa la compra de suelo para impulsar una residencia 'de nueva generación
- Las altas temperaturas primaverales activan la cuenta atrás del verano en Mieres, con 400 plazas de campamentos y nuevas actividades para jóvenes
- Doscientos moteros se unirán en Langreo en una ruta solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil
- Tres mujeres preservan en Urbiés (Mieres) una herencia atada al ciclo de la Luna: el queso más antiguo de Asturias que solo se vende un día al año y corre riesgo de desaparecer (por esta razón)
- Regresa el 'El Guateque de Vitorina' a Laviana con siete grupos y doce horas de música: consulta aquí todos los horarios de los conciertos
- La recogida de basura en Langreo: dos camiones averiados y una reparación que no llega por los 'impagos' del Ayuntamiento a la empresa que los arregla
- Del '20 de abril' al 'Abuelo Vítor': 'Celtas Cortos' se suma a Víctor Manuel en un amplio (y variado) programa de San Xuan que llenará Mieres de fiesta
- Del mostrador a toda una vida de servicio: Mieres homenajea a una veintena de negocios que dotan de alma al comercio local