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Presentación de la novela "El último caso", de José Luis Gil Fernández, en La Felguera

El acto tendrá lugar este viernes 25, a las 20.00 horas, en el Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez-Nóvoa

Público en un acto en el Centro de Creación Escénica de La Felguera.

Público en un acto en el Centro de Creación Escénica de La Felguera. / FERNANDO RODRIGUEZ

L. Díaz

Langreo

El escritor langreano José Luis Gil Fernández presenta este viernes 29 de mayo, a partir de las 20.00 horas, su novela "El último caso", editada por Círculo Rojo. El acto tendrá lugar en el Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera.

El autor estará acompañado en la presentación por Javier García Cellino, poeta y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. En "El último caso" Gil presenta a su inspector Juan Onís, cansado de su trabajo en el norte y esperando su nuevo empleo en un hotel de lujo en la Costa del Sol.

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