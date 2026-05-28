Presentación de la novela "El último caso", de José Luis Gil Fernández, en La Felguera

El escritor langreano José Luis Gil Fernández presenta este viernes 29 de mayo, a partir de las 20.00 horas, su novela "El último caso", editada por Círculo Rojo. El acto tendrá lugar en el Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera.

El autor estará acompañado en la presentación por Javier García Cellino, poeta y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. En "El último caso" Gil presenta a su inspector Juan Onís, cansado de su trabajo en el norte y esperando su nuevo empleo en un hotel de lujo en la Costa del Sol.