La selección asturiana de freestyle habla con acento mierense: el Club Taemi logra cuatro bronces en el Nacional

El Club Taemi de Mieres ha vuelto a confirmar su condición de referente asturiano de las artes marciales en el Open de España freestyle de tai-jitsu celebrado el pasado 23 de mayo en Ciudad Real. La selección asturiana desplazada a la competición estuvo formada íntegramente por deportistas del club mierense, que logró regresar con cuatro medallas de bronce y muy buenas sensaciones de cara a futuros compromisos nacionales e internacionales.

El campeonato, además, tenía un valor añadido al ser una prueba puntuable para el Campeonato de Europa de 2027, una cita en la que tanto la federación asturiana como el propio club sueñan con contar con representación regional.

Entre los resultados más destacados sobresale el tercer puesto logrado por Greta Fernández en categoría individual de menores de 17 años. También subieron al podio las parejas formadas por Adela Bernaldo de Quirós y Pelayo Hernández, en categoría júnior, y por Naiara Álvarez y Antonio Núñez en categoría absoluta.

El cuarto bronce llegó en la modalidad de quinteto júnior gracias a la actuación conjunta de Ángela Hernández, Vaitiare Ingelmo, Greta Fernández, Pelayo Hernández y Adel El Mouden, que firmaron una destacada participación frente a algunos de los mejores equipos del panorama nacional.

Campeonato de España de Clubes

Los responsables del Club Taemi destacaron el esfuerzo y compromiso de todos los competidores, así como el crecimiento que está experimentando la entidad en los últimos años. La próxima gran cita para el equipo será el Campeonato de España de Clubes, previsto para el próximo mes de diciembre, donde la expedición mierense espera volver a pelear por los puestos de honor y seguir consolidándose como una referencia del freestyle español.