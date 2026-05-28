Los vecinos de El Puente abandonan el encierro en el Ayuntamiento de Langreo: "Hemos conseguido nuestros objetivos"

Los vecinos de la calle José Álvarez Valdés, en el barrio de El Puente, en Langreo, abandonarán este viernes el encierro que mantenían en el salón de plenos del Ayuntamiento desde hace 60 días en protesta por la expropiación de sus casas, incluida en el proyecto del Principado para construir 110 viviendas de alquiler asequible en la zona.

Por la izquierda, José Manuel Gómez, María Vilma Castro, Lisardo Fernández y Nel Feito, durante el encierro en el Ayuntamiento de Langreo / D. O.

"Hemos conseguido nuestros objetivos y no queremos ser un obstáculo para el diálogo", afirmó Verónica Núñez, portavoz del colectivo. "El alcalde se ha comprometido a no firmar nada sin el consenso de los vecinos", aseguró después de mantener una conversación con el regidor langreano, Roberto Marcos García. "Queremos lograr soluciones reales",explicó Núñez, que avanzó que los encerrados abandonarán el Ayuntamiento de Langreo este viernes a las cinco de la tarde.

Un proyecto polémico

Principado y Ayuntamiento de Langreo presentaron el pasado mes de diciembre un proyecto para desarrollar tres unidades de reserva regional de suelo en el barrio de El Puente en el que la administración regional iba a construir tres bloques con 110 viviendas de alquiler barato. El proyecto requería de la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Langreo que en un primer momento lo acogió con los brazos abiertos. La polémica saltó con las expropiaciones planteadas por el Principado, alrededor de medio centenar de viviendas en la calle José Álvarez Valdés. Los propietarios se opusieron en bloque y se encerraron en el Ayuntamiento. El consistorio suspendió entonces el expediente y le comunicó al Principado que por el momento no se desarrollaría la reforma, que se iniciaba un proceso de diálogo con todos los implicados. Ese diálogo ha dado su primer fruto a última hora de este jueves. Los encerrados saldrán del Ayuntamiento dos meses después de iniciar su protesta.