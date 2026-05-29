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Álvaro Queipo denuncia un "abandono institucional" de décadas en Mieres

El presidente del PP en Asturias asegura que el concejo "necesita menos impuestos, menos burocracia y más apoyo a quienes crean empleo"

Álvaro Queipo, en el centro, durante su visita a Mieres, junto a José Manuel Fernández, &quot;Lito&quot;, a la izquierda, y Víctor Ferreira, concejal del PP

Álvaro Queipo, en el centro, durante su visita a Mieres, junto a José Manuel Fernández, "Lito", a la izquierda, y Víctor Ferreira, concejal del PP / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Mieres

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha denunciado "décadas de abandono institucional" que en su opinión ha sufrido Mieres y el resto de las cuencas mineras asturianas, algo que "ha hipotecado su futuro". Descenso de población, paro en aumento y crisis en servicios y vivienda, son los problemas más graves que en su opinión aquejan a la capital del Caudal. Queipo visitó este viernes Mieres donde mantuvo un encuentro con la junta local del partido, presidida por el senador autonómico José Manuel Rodríguez "Lito".

Álvaro Queipo conversa con una mujer durante su visita a Mieres

Álvaro Queipo conversa con una mujer durante su visita a Mieres / LNE

Fiscalidad

El líder de los populares asturianos constató que Mieres ha perdido cerca de 10.000 vecinos en las últimas dos décadas. "Estamos ante un concejo que ha perdido población, que ha perdido trabajadores y que no es capaz de crear oportunidades para los que quedan", señaló Queipo, advirtiendo que, "pese a esta sangría poblacional, la tasa de paro es actualmente superior a la de hace veinte años".

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Queipo defendió un modelo basado en el apoyo directo a los motores económicos locales. "Mieres necesita menos impuestos, menos burocracia y más apoyo a quienes crean empleo", afirmó. El presidente del PP propuso respaldar a autónomos, pymes y pequeños comercios, señalando que el empleo no se genera "castigando a quien trabaja, sino facilitando la actividad económica". En este sentido, detalló una reforma fiscal destinada a fomentar la inversión y el ahorro, además de medidas específicas para autónomos, como la cobertura de la cuota de la Seguridad Social en casos de incapacidad temporal desde el primer día.

Vivienda

Otro de los pilares del discurso de Queipo fue la vivienda, un problema que considera clave para la fijación de población joven. Según el dirigente popular, "el precio de la vivienda en Mieres ha subido un 30% desde que Adrián Barbón preside el Principado". "No se puede pedir a los jóvenes que se queden si no pueden comprar o alquilar una vivienda", subrayó, al tiempo que presentó el plan de su partido para movilizar suelo, rehabilitar viviendas, promover el alquiler con opción a compra y ofrecer avales públicos para facilitar el acceso a la primera vivienda.

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Sanidad

Finalmente, Queipo criticó duramente la gestión sanitaria en el Hospital Álvarez Buylla. Según los datos aportados por el líder del PP, "las personas pendientes de una primera consulta con el especialista se han triplicado durante la etapa de gobierno de Barbón, pasando de 2.601 a 6.977 pacientes". La demora media, por su parte, "se ha disparado de 24 a 80 días". "Hay más gente esperando y cada vez tienen que esperar más", sentenció Queipo, calificando esta situación como la "dura realidad de unos servicios públicos mal gestionados" frente a lo que denomina la "propaganda" del Gobierno autonómico. El compromiso de los populares, concluyó, "es acabar con las promesas incumplidas para centrarse en lo básico: el empleo, la vivienda y la calidad asistencial".

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