Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Atención con el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama: el tráfico pesado no podrá pasar desde el día 1 y el resto de vehículos, a menor velocidad

La inspección realizada en la infraestructura por la Consejería de Movilidad aconseja realizar ya una serie de obras urgentes para garantizar la seguridad

La "Y" de Bimenes, la vía alternativa que aconsejan a los conductores de camiones

Tráfico en el puente atirantado de Sama, en una imagen de archivo.

Tráfico en el puente atirantado de Sama, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Langreo

El tráfico pesado tendrá que desviarse y no podrá circular desde el 1 de junio por el puente atirantado del Corredor del Nalón, en Sama. El resto del tráfico, además, tendrá que circular a una velocidad más reducida que los actuales 80 kilómetros por hora. El motivo de las restricciones son los resultados obtenidos en las tareas de revisión del puente, que se están llevando a cabo estos días. Según explica la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, "las inspecciones realizadas en la infraestructura han determinado la necesidad de ejecutar labores de mantenimiento, cuyo desarrollo obligará a reducir el peso y las vibraciones que soporta la estructura".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Estas restricciones, informa el Principado, entrarán en vigor "a partir de las 0:00 horas del próximo lunes, día 1 de junio, y se mantendrán hasta que finalicen los trabajos", sin fecha determinada. En concreto, "se prohibirá el paso de vehículos pesados de más de 3,5 toneladas, para los que se habilitarán recorridos alternativos e itinerarios recomendados", y se reducirá la velocidad "de los vehículos ligeros a su paso por la infraestructura", con el objetivo de "minimizar las vibraciones". Las limitaciones para vehículos pesados, eso sí, no afectarán a las líneas de transporte regular de viajeros que el Consorcio de Transporte de Asturias (CTA) opera en el valle del Nalón, ni a los servicios de emergencia.

"Y" de Bimenes, la vía alternativa

Entre los itinerarios alternativos que recomienda la Consejería de Movilidad para evitar la circulación de vehículos pesados por el puente atirantado de Sama se recomiendan "los desplazamientos desde las carreteras la A-8, A-64, AS-I (Oviedo, Gijón o Siero) con San Martin del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio o Caso, a través de la ‘Y’ de Bimenes (AS-119), que conecta El Entrego con estas vías de alta capacidad.

Durante este periodo, se ejecutarán labores complementarias sobre el puente, como el fresado de la capa de rodadura, "para reducir la carga que soporta la estructura mientas se ejecutan los trabajos para el relleno de fisuras, y el refuerzo metálico que garanticen la correcta resistencia del pilón de hormigón".

Noticias relacionadas

La Consejería se encuentra realizando una inspección técnica de la infraestructura, que incluye el uso de un robot que recorre los elementos atirantados para recabar información precisa sobre su estado. Junto con estos trabajos, se han llevado a cabo estudios de resistencia del hormigón y análisis del pilón. Estas labores, subrayan desde el Principado, "han permitido definir con exactitud los trabajos que se deben ejecutar y las medidas oportunas de seguridad".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doscientos moteros se unirán en Langreo en una ruta solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil
  2. Apartamentos para pasar la jubilación en el parque natural de Redes: Caso completa la compra de suelo para impulsar una residencia 'de nueva generación
  3. Las altas temperaturas primaverales activan la cuenta atrás del verano en Mieres, con 400 plazas de campamentos y nuevas actividades para jóvenes
  4. Tres mujeres preservan en Urbiés (Mieres) una herencia atada al ciclo de la Luna: el queso más antiguo de Asturias que solo se vende un día al año y corre riesgo de desaparecer (por esta razón)
  5. Regresa el 'El Guateque de Vitorina' a Laviana con siete grupos y doce horas de música: consulta aquí todos los horarios de los conciertos
  6. Aulas vacías a más de 30 grados: un colegio de las Cuencas, segundo centro educativo de Asturias que suspende las clases por altas temperaturas
  7. La recogida de basura en Langreo: dos camiones averiados y una reparación que no llega por los 'impagos' del Ayuntamiento a la empresa que los arregla
  8. De folixa en folixa' en Laviana: este sábado celebra la primera edición de la fiesta de la Cocina del Carbón

Atención con el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama: el tráfico pesado no podrá pasar desde el día 1 y el resto de vehículos, a menor velocidad

Atención con el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama: el tráfico pesado no podrá pasar desde el día 1 y el resto de vehículos, a menor velocidad

El tren minero del pozo Sotón tendrá 48 plazas y un recorrido circular de un kilómetro: la centenaria locomotora de vapor ya está restaurada

El tren minero del pozo Sotón tendrá 48 plazas y un recorrido circular de un kilómetro: la centenaria locomotora de vapor ya está restaurada

Los caballitos de las fiestas de San Xuan en Mieres cambian de ubicación y se instalarán en Vega de Arriba

Los caballitos de las fiestas de San Xuan en Mieres cambian de ubicación y se instalarán en Vega de Arriba

Langreo aprueba la ordenación de los 200.000 metros cuadrados de la térmica de Lada: habrá suelo para nuevas empresas, una reserva para la Bayer y la prolongación del paseo fluvial

Langreo aprueba la ordenación de los 200.000 metros cuadrados de la térmica de Lada: habrá suelo para nuevas empresas, una reserva para la Bayer y la prolongación del paseo fluvial

Mieres debate sobre el pasado y futuro de las cuencas mineras: Irene Díaz presenta su ensayo sobre la desindustrialización asturiana

Mieres debate sobre el pasado y futuro de las cuencas mineras: Irene Díaz presenta su ensayo sobre la desindustrialización asturiana

Una sociedad pública participada al 50% por Asturias y León: la propuesta del sector de la nieve para gestionar las estaciones de esquí, optimizar recursos y compartir personal especializado

Una sociedad pública participada al 50% por Asturias y León: la propuesta del sector de la nieve para gestionar las estaciones de esquí, optimizar recursos y compartir personal especializado

Enfermero por las mañanas y estratega por las tardes: Adri González quiere hacer bueno su cuarto play-off seguido

Los potenciales usuarios del centro neurológico de Langreo aplauden el acuerdo para reactivarlo tras años casi vacío: "Llevamos mucho esperando, es muy positivo"

Los potenciales usuarios del centro neurológico de Langreo aplauden el acuerdo para reactivarlo tras años casi vacío: "Llevamos mucho esperando, es muy positivo"
Tracking Pixel Contents