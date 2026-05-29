Atención con el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama: el tráfico pesado no podrá pasar desde el día 1 y el resto de vehículos, a menor velocidad

El tráfico pesado tendrá que desviarse y no podrá circular desde el 1 de junio por el puente atirantado del Corredor del Nalón, en Sama. El resto del tráfico, además, tendrá que circular a una velocidad más reducida que los actuales 80 kilómetros por hora. El motivo de las restricciones son los resultados obtenidos en las tareas de revisión del puente, que se están llevando a cabo estos días. Según explica la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, "las inspecciones realizadas en la infraestructura han determinado la necesidad de ejecutar labores de mantenimiento, cuyo desarrollo obligará a reducir el peso y las vibraciones que soporta la estructura".

Estas restricciones, informa el Principado, entrarán en vigor "a partir de las 0:00 horas del próximo lunes, día 1 de junio, y se mantendrán hasta que finalicen los trabajos", sin fecha determinada. En concreto, "se prohibirá el paso de vehículos pesados de más de 3,5 toneladas, para los que se habilitarán recorridos alternativos e itinerarios recomendados", y se reducirá la velocidad "de los vehículos ligeros a su paso por la infraestructura", con el objetivo de "minimizar las vibraciones". Las limitaciones para vehículos pesados, eso sí, no afectarán a las líneas de transporte regular de viajeros que el Consorcio de Transporte de Asturias (CTA) opera en el valle del Nalón, ni a los servicios de emergencia.

"Y" de Bimenes, la vía alternativa

Entre los itinerarios alternativos que recomienda la Consejería de Movilidad para evitar la circulación de vehículos pesados por el puente atirantado de Sama se recomiendan "los desplazamientos desde las carreteras la A-8, A-64, AS-I (Oviedo, Gijón o Siero) con San Martin del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio o Caso, a través de la ‘Y’ de Bimenes (AS-119), que conecta El Entrego con estas vías de alta capacidad.

Durante este periodo, se ejecutarán labores complementarias sobre el puente, como el fresado de la capa de rodadura, "para reducir la carga que soporta la estructura mientas se ejecutan los trabajos para el relleno de fisuras, y el refuerzo metálico que garanticen la correcta resistencia del pilón de hormigón".

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La Consejería se encuentra realizando una inspección técnica de la infraestructura, que incluye el uso de un robot que recorre los elementos atirantados para recabar información precisa sobre su estado. Junto con estos trabajos, se han llevado a cabo estudios de resistencia del hormigón y análisis del pilón. Estas labores, subrayan desde el Principado, "han permitido definir con exactitud los trabajos que se deben ejecutar y las medidas oportunas de seguridad".